Egedal Kommune om ny og revideret miljø-rapport: "Borger-dialogen skal fortsætte"

Egedal-direktør Sune Schou sætter ord på Novafos' beslutning om at sætte VVM-rapporten for Stenløses klimatilpasningsprojekt i bero

Til stor glæde for følgegruppen til projektet "Klimatilpasning af Stenløse by" har Novafos besluttet at sætte VVM-rapporten i bero.

"Det vil sandsynligvis betyde, at sagen kan behandles politisk i januar 2021 med en høring i februar-april og endelig beslutning i august 2021", siger Sune Schou, By- og erhvervsdirektør i Egedal Kommune.

Glad for engagement

"Vi er glade for følgegruppens store engagement. Vi har gennem hele processen arbejdet aktivt med borgerdialog, både ved møder med lodsejere, borgermøder og senest ved dialogmøderne langs med åen den 29. februar. Den åbenhed og inddragelse ønsker vi at fortsætte - det skal bare ske på de tidspunkter hvor der rent faktisk er noget at inddrage i. Det betyder, at de næste skridt i borgerinddragelsen formentlig først bliver taget, når Novafos har en ny rapport på plads", siger Sune Schou til Lokalavisen Egedal.