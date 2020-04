Egedal Kommune om genåbning af skoler og dagtilbud: "Vi er godt forberedt og klar til at tage imod alle børn"

"Vi går nu i gang med at sikre, at vi kan tilbyde rammer, som lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger," lyder det fra Egedal Kommune efter regeringens udmelding om en gradvis åbning af daginstitutioner og skoler

Regeringen har her til aften meldt ud, at man gradvist og forsigtigt kan begynde at åbne samfundet op igen.

Åbningen starter i Egedal Kommunes daginstitutioner og skoler, gældende for 0. til 5. klassetrin - fra onsdag den 15. april.

En opgave, som kommunen nu gør sig klar til at løse.

"I Egedal er vores kriseberedskab godt forberedt, og derfor vil vi være klar til at tage imod alle børn fra denne dato. Vi går nu i gang med at sikre, at vi kan tilbyde rammer, som lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det betyder, at vi vil have fokus på at der skal være god afstand mellem børnene, det kan eksempelvis ske ved at flest mulige aktiviteter foregår udendørs og i mindre grupper. Vi vil også sikre, at der sættes endnu mere fokus på rengøring – og at vi selvfølgelig fortsat holder fokus på den gode hygiejne generelt, særligt med håndvask og afspritning," skriver kommunen her til aften på sin hjemmeside.