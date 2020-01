Stenløse Å i sin nuværende form. Nogle borgere elsker at bo langs det centrale vandløb gennem byen, mens andre er knap så glade efter oversvømmelser. Nu ser det ud til, at å'en skal omlægges og rørlægges. Foto: KT

Egedal Kommune og Novafos med løfte til beboere langs Stenløse Å: "Maskinerne kommer ikke til at røre jeres huse"

Men anlægsprojektet for omlægningen af å'en kommer til at berøre haver, skure, træer og planter, oplyser Egedal Kommune

"Det er rigtigt, at anlægsarbejdet kræver en arbejdsvej på fire meter, og den kommer til at køre ind på folks grunde, men selve husene bliver ikke berørt. Det har Novafos lovet os. Der er ingen huse, der skal rives ned eller mure der skal væltes," siger Thomas Oest og Ingela Karlsson.

En fire meter bred "arbejdsvej" skal efter planen i den nye VVM-rapport etableres for at hjælpe de store maskiner på vej langs å'en, der snor sig gennem det centrale Stenløse. Vejen er nødvendig for at der under anlægsperioden kan køres materialer til og fra anlægsarbejdet.

Hos Egedal Kommune har man noteret sig, at flere beboere langs Stenløse Å frygter for udførelsen af det anlægsarbejde, der i de kommende år skal omlægge og rørlægge Stenløse Å - såfremt at Novafos realiserer projektet om at klimatilpasse Stenløse By.

"En sluse nord for Egedal by vil ikke løse problemet med oversvømmelserne centralt i byen, da "problemvandet" ikke er vandet fra oplandet, men derimod det vand der ledes til å'en inde i byen. Når vi snakker et overløbsrør, så flytter man problemet, og det vil heller ikke give mening."

Foreningen nævner en sluse og et overløbsrør som to alternative forslag. Hvorfor bliver det afvist?

"Man kan desværre ikke rørlægge Stenløse Å fra luften, så maskinerne skal til på jorden langs å'en. Det betyder, at haver, planter og skure kan blive berørt. Det er nærmest umuligt at undgå, men planterne vil blive plantet igen, når arbejdet er udført, ligesom folks skure vil blive erstattet. I detailplanlægningen vil Novafos kontakte hver enkelt af de berørte grundejer langs å'en i forhold til, hvad der skal ske på deres ejendom og i forhold til genetableringen. Når røret så er lagt og hullet er fyldt op med jord, så vil beboerne faktisk komme til at råde over et større have-areal. Man vil ikke kunne plante store træer på det stykke ovenpå den gamle å, men der er muligheder for at lave nogle attraktive områder," siger Thomas Oest.

Mens husene kommer til at klare frisag, så tyder alt på, at projektet kommer til at berøre beboernes haver.

Nogle steder ligger husene med få meter ned til åen. Hvordan kan maskinerne presse sig forbi uden at berøre et hus?

Skal reagere

Selvom projektet ikke vinder en popularitetskonkurrence blandt mange Stenløse-borgere, så understreger Thomas Oest vigtigheden af at sikre området.

"Hele projektet er sat i værk, fordi vi har problemer med vandet i midten af Stenløse. Vi har oplevet oversvømmelser, fordi regnvandet fra byen kommer for hurtigt ud i vandløbet, og det tager vi nu konsekvensen af, men vi gør det også fordi der ligger nogle faste EU-krav og statslige krav, som vi skal leve op til. Vandløbet skal have en god økologisk tilstand, og det har det ikke i øjeblikket," siger Thomas Oest.

Prisen på hele klima-projektet med omlægningen af Stenløse Å løber op i 90 mio. kr., og regningen kommer til at ligge hos Novafos, da selskabet har en ufravigelig forpligtelse til at håndtere vandet og udledningerne til å'en inde i byen.

"Vi har givet dem en opgave med at lave et udspil til et klima-projekt, der opfylder vores formål og målsætning. De har så fremlagt nogle alternativer, og de er endt på dette projekt, da det er billigst og det man får mest natur for. Der har også været andre forslag i spil - blandt andet ét til 360 mio. kr, men det her er den vej, som Novafos ønsker at gå, da det er billigst for borgerne," siger Thomas Oest.

Både han og Ingela Karlsson understreger, at en løsning på udledningerne til å'en skal findes.

"Det er ikke et ja eller nej til, om problemstillingen skal løses. Det der skal ske nu er, at politikerne skal tage stilling til VVM-tilladelsen. Siger politikerne nej, så er Novafos forpligtiget til at komme med et nyt forslag, der anlægsmæssigt kan have større konsekvenser end dette forslag," siger de.

