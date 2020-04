i Egedal Kommune er man klar til at bakke om et blomstrende foreningsliv, der lige nu lider under aflyste arrangementer og undervisning. Arkivfoto

Egedal Kommune holder hånden under foreningslivet

Foreninger og aftenskoler er, i øjeblikket berettiget, bekymrede for økonomien. Nu vil Egedal Kommune sørge for at Corona-krisen ikke skaber usikkerhed om fortsat drift

Foreninger, aftenskoler og idrætsforeninger over hele landet, er hårdt ramt af manglende aktivitet under corona-krisen. Mange har været tvunget til at aflyse undervisning, træning og arrangementer og det udfordrer deres eksistens. Men i Egedal er man klar til at bakke om et blomstrende foreningsliv.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

"Vi skal hurtigst muligt have gang i det fantastiske foreningsliv i Egedal igen. Vi glæder os til at kunne frigøre alle kommunens lokaler, haller og anlæg til fælles-aktiviteter igen så snart regeringen og sundhedsmyndighederne lukker op," siger Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune.

Ifølge Folkeoplysningsloven er det sådan, at den økonomiske støtte foreninger modtager fra Egedal Kommune, er betinget af deres aktiviteter.

Venter på Folketinget Men nu har Kulturministeriet fremsat en erklæring til kommunerne, hvor de opfordrer til, at kommunerne udbetaler det tildelte og budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler, uanset, at aktiviteterne siden nedlukningen kun har været planlagte, men ikke har været mulige at afvikle.

Erklæringen skal følges op af en bekendtgørelse fra Folketinget. Den venter byrådet nu på, for at kunne behandle muligheden for at dispensere fra kravet om aktivitet. Egedal Kommune ønsker hurtigst muligt en politisk behandling.

Det kan virke lidt bureaukratisk, men så snart vi har bekendtgørelsen, håber jeg, at byrådet nikker til den. Det er så vigtigt for Egedal Kommune og ambitionen om at have verdens bedste hverdag, at vi har ét rigt kultur og foreningsliv, siger Charlotte Haagendrup.