Egedal Kommune byder på velkomstmøde for nye virksomheder

Onsdag den 25. marts fra klokken 15.00 til 16.30 på Egedal Rådhus byder kommunen velkommen til de nye virksomheder, der har fundet vej til Egedal.

"Egedal Kommune skal være et godt sted at etablere og drive sin virksomhed fra, og derfor starter vi med at invitere til et velkomstmøde her på rådhuset. På mødet kan man høre mere om, hvordan man kan bruge vores erhvervsservice, vejledning og rådgivning – og ikke mindst om de muligheder, der er for at deltage i lokale netværk," skriver Egedal Kommune.