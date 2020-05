Se billedserie Sådan plejer studenterne på Egedal Gymnasium & HF at fejre deres nye hue, men i år kan festlighederne se helt anderledes ud. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Egedal Gymnasium & HF vil strække sig langt: Kæmper for studenter-kørsel og dimissionsfest Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Egedal Gymnasium & HF vil strække sig langt: Kæmper for studenter-kørsel og dimissionsfest

"Det er et meget hårdt slag for vores kommende studenter, hvis de ikke kan få den mindeværdige afslutning, som de fortjener," siger Camilla Rye Jørgensen, rektor på Egedal Gymnasium & HF

Lokalavisen Egedal - 07. maj 2020 kl. 08:02 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dimissionsfest, vogntur og dans rundt om søløverne i Egedal Centret.

Sådan plejer fest-dagen at se ud for studenterne på Egedal Gymnasium & HF, men i år kan corona-krisen og forsamlingsforbuddet spænde ben for de traditionsrige festligheder.

"Både lærerne, eleverne og ledelsen håber at kunne lave hue-begivenheder og dimission. ligesom vi håber at vores søde 3'gere og 2'HFere kan komme ud at køre vogn. For mange af dem har drømmen om at få huen på hjulpet dem igennem deres skoletid, når de synes, at det faglige arbejde var uoverskueligt eller der var knas med kæresten. Det er et meget hårdt slag, hvis det hele bliver taget fra dem, og deres drømme om sommeren, hvor de blev studenter, er ødelagt," siger Camilla Rye Jørgensen, rektor på Egedal Gymnasium & HF.

Hun lægger ikke skjul på, at skolen vil gøre alt for at give eleverne en mindeværdig afslutning.

Klar til live-streamning "Vi håber på, at forsamlingsforbuddet med max 10 personer ophæves, så vi kan invitere forældrene med til dimissionen. Vi vil dog strække os langt og naturligvis inddrage eleverne i processen. Vi håber på at få så mange med som muligt. Eksempelvis overvejer vi at lave en udendørsevent eller live-streaming, så bedsteforældrene også kan se med," siger Camilla Rye Jørgensen

Hvor meget fylder usikkerheden hos jer og eleverne?

"Det fylder meget. Næsten alt. Vores kommende studenter (3g og 2HF, red) får undervisning på skolen. De er glade for at se hinanden igen og for at være sammen med deres klassekammerater. Hele skolen er indrettet, så alle procedure og rutiner lever op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men eleverne har det svært ved uvisheden. De savner en afklaring på, hvordan deres tid hos os afsluttes. Det arbejder vi hårdt på. Det kan også være svært for eleverne at følge med, når procedurerne fra Sundhedsstyrelsen løbende ændres."

Camilla Rye Jørgensen understreger også, at 1g'erne, 2'gerne og 1.hf'er savner at komme i skole.

Kahoot og online-bagning "For dem glider dagene lidt sammen, og det kan være svært og lidt ensomt at være adskilt fra vennerne. For at øge både den faglige og sociale trivsel har lærerne eksempelvis afholdt klassemøder, spillet Kahoot og bagt kage med eleverne online. Undervisningen foregår typisk som synkron online-undervisning, hvor læreren introducerer til emnet og har delt eleverne op i virtuelle grupper. Så kan læreren hoppe rundt mellem de forskellige grupper, svare på spørgsmål, og se hvordan der arbejdes med opgaverne. Vores studievejledning er også åben og har fat i de elever, som har brug for det. Vi håber på, at de når at komme tilbage inden sommerferien - bare lidt. Vi savner dem, og jeg ved at flere af lærerne ville ønske at de bare kortvarigt og i mindre grupper, kunne samle deres elever for at få en fornemmelse af, hvordan de har det - både fagligt og socialt," lyder det fra skolens rektor.

Hvad kan I som gymnasium gøre for at påvirke beslutningstagerne?

"Vi bruger både vores kontakter direkte i Børne og Undervisningsministeriet, og så stiller vi spørgsmål til de udmeldte procedure for på denne måde at belyse de udfordringer vi oplever. Derudover støtter vi op om vores interesseorganisations (Danske Gymnasier, red) arbejde. De sidder med til forhandlingerne i forhold til genåbning af uddannelsesområdet.