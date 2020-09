De drømmer stadig om at opføre et større boligprojekt på parkeringspladserne ud mod Krogholmvej i Stenløse. Arkivfoto

Egedal Centrets store bolig-projekt lever endnu

I kulisserne bliver der stadig arbejdet på at opføre 40-50 lejligheder på centerets parkeringspladser

Lokalavisen Egedal - 01. september 2020 kl. 08:04 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i marts kunne Lokalavisen Egedal afsløre, at Egedal Centrets Ejerlaug stod klar med et ambitiøst byggeprojekt, hvor man på parkeringspladserne ud mod Krogholmvej i Stenløse ville opføre op imod 40-50 lejligheder i to-tre etager.

Siden har planerne været genstand for larmende tavshed, men det betyder ikke at projektet er blevet droppet. Det understreger Søren Lyhne, formand for ejerlauget.

"Projektet lever i bedste velgående. Vi arbejder stadig på de omtalte bolig-planer på centerets parkeringspladser, så vi er ikke gået stå, men projekter af denne størrelse bliver ikke lavet over natten. Det tager tid, for Egedal Kommune er en central medspiller i forhold til en ny lokalplan," siger Søren Lyhne.

Han lægger samtidig ikke skjul på, at corona-krisen har haft indvirkning på planerne.

"Det er ingen hemmelighed, at projektet er blevet forsinket grundet corona-krisen, men i midten af september skal vores (ejerlaugets, red) bestyrelse behandle sagen på et seminar, og i den nærmeste fremtid skal vi også mødes med borgmester Karsten Søndergaard og viceborgmester Ib Sørensen. Indtil da glæder jeg mig over, at vores center er kommet godt igennem corona-krisen. Det er meget positivt," siger Søren Lyhne.

Stadig realistisk Han understreger, at projektet handler om mere end "bare" opførelsen af nye lejligheder på centerets parkeringspladser.

"Vi skal i ligeså høj grad tænke selve Egedal Centret og kundernes center-oplevelse ind i projektet. Hvordan kan vi tilknytte bolig-planerne sammen med centerets rammer, og hvordan gør vi det bedst muligt. Der er flere bolde i luften, og derfor holder vi både interne møder, ligesom vi skal mødes med kommunen for at klarlægge vores projekt og den retning, som vi ønsker at gå," siger Søren Lyhne til Lokalavisen Egedal.

Tilbage i marts mente Ejerlauget, at de kommende lejligheder kunne stå klar i 2023 eller 2024, hvilket Søren Lyhne stadig mener er realistisk.

"Hvis vi kommer godt videre med projektet og kommunen, så kan det pludselig gå stærkt, så 2023 eller 2024 er bestemt en mulighed," siger ejerlaugets formand.