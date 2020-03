Nogle butikker i Egedal Centret skal lukke ned fra i morgen, men selve centeret vil holde åbent.

Egedal Centret slår fast: "Vi åbner i morgen"

"Jeg tolker ikke, at statsministerens nye udmelding rammer vores center. Vi åbner i morgen som normalt, men vi kommer naturligvis til at efterleve de nye krav," siger Carsten Nielsen, formand for centerforeningen i Egedal Centret

Lokalavisen Egedal - 17. marts 2020 kl. 20:14 Af Kenneth Tanzer

Statsminister Mette Frederiksen har for kort tid siden iværksat en række nye tiltag i forsøget på at stoppe yderligere smittekæden af corona.

Blandt andet gjorde hun det klart, at natklubber, fitnesscentre, frisører, tatovører og storcentre skal lukke ned i en periode fra onsdag klokken 10.00 og frem til den 30. marts.

Men hos det lokale indkøbscenter, Egedal Centret, er man klar til at åbne som "normalt" i morgen formiddag. Det oplyser Carsten Nielsen, formand for centerforeningen til Lokalavisen Egedal.

"Jeg tolker ikke, at statsministerens nye udmelding rammer vores center. Jeg tolker derimod, at Egedal Centret går fri, da vi netop ikke er et lukket center, så jeg er faktisk lettet. Derfor vil jeg gerne slå fast, at vi åbner centeret i morgen, men hvis vi har misforstået statsministerens besked, så må en myndighed komme og fortælle os det. Men det er dog min opfattelse, at det nye forbud ikke gælder vores center," siger Carsten Nielsen.

Nogle må lukke Han understreger dog, at åbningen i morgen kommer til at leve op til de nye forholdsregler.

"Vi kommer naturligvis til at efterleve de beskeder, som statsministeren fremlagde. Det betyder, at der maks må være ti personer samlet i en butik af gangen, ligesom butikkerne skal sørge for håndsprit og rengøring. Derudover vil vi sørge for skilte, der fortæller, at der maks må være ti personer samlet. Vi vil som bestyrelse tage kontakt til butikkerne, men de skal også selv vise ansvarlighed, så de nye krav bliver efterlevet," siger Carsten Nielsen.

Selvom Egedal Centret altså slår dørene op til en ny lokal indkøbsdag, så står det allerede klart, at de lokale frisører skal holde lukket sammen med de to træningscentre og den lokale tatovør.

"Ja, det bliver desværre ikke alle butikker, der kommer til at åbne i morgen, og det er naturligvis et hårdt slag, men det er altså udmeldingen fra statsministeren, og det må vi acceptere," siger Carsten Nielsen, der stadig håber på kundernes opbakning i en ekstrem svær tid for det lokale center.

"Jeg kan kun gentage min tidligere opfordning - kom ned og støt vores center og lokale handelsliv," siger centerformanden.