Egedal Centret holder natåbent på fredag: "Kunderne kan trygt tage på aftenshopping hos os"

Trods corona-situationen, så byder Egedal Centret på fredag den 29. maj på det velkendte natåbent-arrangement, hvor de lokale butikker har åbent til klokken 21.00 - traditionen tro med en masse gode tilbud.

"Vi glæder os til at se kunderne til vores aftenshopping. Grundet corona-situationen, så vil der ikke være livemusik, som vi ellers plejer at byde på, men vi håber stadig at folk vil kigge forbi," siger Egedal Centrets Sten Ligart Jensen til Lokalavisen Egedal.

Han understreger, at det lokale indkøbscenter stadig følger sundmyndighedernes retningslinjer til punkt og prikke.

"Alle ansatte i butikkerne er stadig meget opmærksomme på afstand, god hygiejne og håndsprit, så man kan trygt tage på hyggelig aftenshopping i vores center," siger Sten Ligart Jensen, der glæder sig over den støtte, som centeret har fået under corona-tiden.

"Jeg vil gerne takke vores trofaste kunder. Vi er glade for at I har benyttet vores center i denne tid, men selvom landet efterhånden er åbnet op for mange ting, så skal vi stadig passe på hinanden," siger Sten Ligart Jensen.