Trods en svær corona-krise, så er de lokale butikker i Egedal Centret på mærkerne i forhold til at byde kunderne velkomne. Arkivfoto

Egedal Centret holder hovedet højt under corona-krisen: "Vi glæder os til en mere normal hverdag igen"

"Vi er jo et åbent center, så langt de fleste butikker har åbent nu. Vi er glade for at frisørerne, rygcenteret og tatovøren også er åbnet op igen, ligesom vores restauranter og café stadig er leveringsdygtige med mad ud af huset," siger Egedal Centrets Sten Ligart Jensen i en annonce-udtalelse i Lokalavisen Egedal, hvor flere af de lokale butikker gør opmærksom på deres tilstedeværelse.