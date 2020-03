Egedal Centret hjælper butikkerne: Indskud bliver halveret

Det forslag, som Stenløse Boghandel fremlagde tidligere på dagen, får nu grønt lys af centerforeningen i Egedal Centret. Det betyder, at de lokale butikker kan se frem til at betale mindre i indskud til markedsføring

"Centeforeningen kunne hjælpe os butikker under corona-krisen, hvis de lavede et midlertidigt stop af vores indskud til markedsføring."

Forslaget blev i første omgang sparket til hjørne af centerforeningens formand Carsten Nielsen, men nu kan selvsamme Carsten Nielsen meddele, at forslaget får grønt lys.

"Vi har i bestyrelsen besluttet, at butikkerne slipper for at betale cirka halvdelen af det indskud, som de normalt betaler til markedsføring og kontingent til centerforeningen. Det vi skærer væk i denne sammenhæng er indskuddet til markedsføringen," siger Carsten Nielsen.