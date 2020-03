Mens der bygges på livet løs ved Egedal By, har politikerne besluttet en parkeringsløsning for området.

Egedal By: Flere p-pladser på vej

Der er flere parkeringspladser på vej til området omkring Egedal By, rådhuset og Føtex.

På sit seneste møde besluttede Teknik- og Miljøudvalget at gå videre med en indstilling fra administrationen om at frigive et beløb til formålet.

Der er tale om et rådighedsbeløb på 800.000 kroner. Det er penge, der allerede var afsat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, og meningen er at det skal omfatte både de åbne p-pladser omkring Egedal Rådhus og stationen, samt de kommende parkeringshuse i Egedal By.

Ved udgangen af 2019 var der brugt 150.000 kroner til den tekniske løsning af midlerne, mens resten er søgt overført til 2020.

Den politiske behandling af sagen i udvalget var uden debat, og den blev sendt videre i enighed til Økonomiudvalget og byrådet.

Der bliver tale om en parkeringsløsning med en overordnet henvisning til p-pladserne og en henvisning til særlige pladser, som elbilladepladser og handicappladser.

Arbejdet med de nye parkeringspladser forventes sat i gang inden 1. april.