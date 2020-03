De lokale biblioteker hæver nu muligheden for at låne e-bøger og netlydbøger til 5 udlån pr. måned.

Egedal Bibliotekerne klar med flere tilbud på de virtuelle hylder

Corona-tiden kan bruges på at blive klogere eller underholdt

Vidste du, at du på Filmstriben.dk nu kan låne fem film om måneden med dit bibliotekslogin? Filmstriben har eksempelvis rigtig mange gode børnefilm og dokumentar-film.

Har du et godt spørgsmål men savner svar? Så spørg bibliotekarerne: De sidder nemlig klar til at hjælpe dig med informationssøgning. Som en særlig service i disse Corona-tider kan du få adgang til Infomedias enorme artikelsamling hjemmefra. Her kan du læse avisartikler og artikler fra tidsskrifter helt tilbage fra 1990.