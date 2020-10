Artiklen: Efter to dødsulykker: Vil have farten ned på Tværvej

Tværvej ved Smørum er kun lidt over fem år gammel. Men to gange er der sket en tragisk dødsulykke på strækningen.

Fredag den 2. oktober om eftermiddagen gik det som tidligere omtalt galt igen. En 46-årig mand omkom efter et frontalt sammenstød på vejen, og to mindreårige børn blev bragt til sygehuset.

"Vi har flere gange forsøgt at få politikerne med på at få sat hastigheden ned til 70-80 kilometer i timen, men det har kommunen ikke ønsket", siger Jesper Pedersen, der tilføjer:

Han fremhæver videre, at kommunen tidligere har henvist til at Tværvej er en statsvej, men han mener ikke at det friholder kommunen for ansvar,