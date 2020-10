Novafos har i sin nye reviderede miljøkonsekvensrapport fremlagt fire forslag for Stenløse Å. Arkivfoto: KT

Send til din ven. X Artiklen: Efter ny miljø-rapport: Novafos vil snakke Stenløse Å med borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter ny miljø-rapport: Novafos vil snakke Stenløse Å med borgerne

Novafos sætter på et kommende borgermøde fokus på at løse udfordringerne i Stenløse Å

Lokalavisen Egedal - 08. oktober 2020 kl. 08:14 Kontakt redaktionen

Det er ikke mange uger siden, at spildevandsselskabet Novafos afleverede en revideret miljøkonsekvensrapport for Klimatilpasning af Stenløse by til Egedal Kommune.

Rapporten, der byder på forslag, som både vil flytte og bevare Stenløse Å, kan nu drøftes med Novafos, for tirsdag den 17. november fra klokken 17.00 til 18.30 afvikler de et virtuelt borgermøde/infomøde, hvor mulighederne for at løse udfordringer med oversvømmelser og dårligt vandmiljø er på dagsordenen.

"Informationsmødet tager udgangspunkt i de fire muligheder for Stenløse Å, som fremgår af den reviderede miljøkonsekvensrapport, som Novafos afleverede til Egedal Kommune i slutningen af september. Formålet med informationsmødet er at informere alle interesserede om den seneste udvikling i projektet og dele viden om miljøkonsekvensrapporten. Mødet er således ikke et høringsmøde. Høringen følger i det nye år efter, at byrådet i Egedal Kommune har behandlet miljøkonsekvensrapporten," lyder det i en pressemeddelelse fra Novafos.

Forslag præsenteres På informationsmødet vil Novafos gennemgå problemstillingen i Stenløse by og præsentere de fire løsningsforslag. Det er Novafos' vurdering, at især to af forslagene er værd at gå videre med: Det drejer sig dels om forslaget med at flytte åen øst for Stenløse by og føre regnvandet gennem byen i en regnvandsledning under jorden. Dels om forslaget, hvor åen bevares, og regnvandet føres i en regnvandsledning under åen. De to andre forslag er enten meget dyre i anlægsudgifter eller i efterfølgende driftsudgifter.

Egedal Kommune deltager på informationsmødet og vil informere om den kommende proces i forbindelse med myndighedsbehandlingen i kommunen, bl.a. den kommende høring. Den 6. oktober var projektets følgegruppe indbudt til en status på projektet og de fire løsningsforslag.

"Vi er i gang med at planlægge det virtuelle informationsmøde. Senest en uge før mødet giver vi besked på www.novafos.dk og www.egedalkommune.dk om, hvordan man deltager," oplyser Novafos.