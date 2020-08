Efter natte-roderi i friluftsbad: Nu sørger kommunen for fredagshygge i bassinet

Stor interesse

"Sommervarmen har for alvor ramt Danmark. Derfor vil Egedal Kommune gerne imødekomme den store interesse for at bade i Friluftsbadet ved at forlænge åbningstiden. Meningen er, at især unge får mulighed for at mødes om fredagen og forlænge fredagshyggen i det våde element til tæt på midnat og samtidig sikre, at det sker under trygge rammer. De sidste weekender under hedebølgen har flere unge benyttet sig af friluftsbadet, selv om det var langt over lukketid, og personalet var gået hjem. Ud over at det er ulovligt, er det også forbundet med en vis fare, da bassinet er dækket til og derfor kan være farligt at bade i, hvis man skulle blive fanget under afdækningen. Det er altså derfor, at vi nu har taget badelysten under hedebølgen alvorligt og derfor kommer Ganløse Friluftsbad nu med et nyt tilbud om at kunne bade under stjernehimlen om fredagen," lyder det fra Egedal Kommune.