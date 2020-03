Novafos og Egedal Kommune har nedsat en følgegruppe til projektet "Klimatilpasning af Stenløse by". Samtidig er den politiske proces udskudt. Foto: Novafos

Send til din ven. X Artiklen: Efter møde om Stenløse Å hos ny følgegruppe: Den politiske behandling er udsat i to måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter møde om Stenløse Å hos ny følgegruppe: Den politiske behandling er udsat i to måneder

På baggrund af følgegruppens første møde - og borger-dialogen ved Stenløse Å er det besluttet at udsætte behandlingen af miljøkonsekvensrapporten til maj

Lokalavisen Egedal - 10. marts 2020 kl. 18:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny følgegruppe til projektet "Klimatilpasning af Stenløse by" har været samlet til sit første møde, og efter mødet er der truffet en beslutning om den politiske behandling.

"Politikerne i Egedal tager følgegruppens arbejde meget seriøst, og på baggrund af følgegruppens første møde og borger-dialogen ved Stenløse Å i slutningen af februar har de besluttet at udsætte behandlingen af miljøkonsekvensrapporten til maj 2020 i stedet for marts 2020. Det giver god tid til at få svar på de mange gode input fra følgegruppen," lyder det i en pressemeddelelse fra Novafos.

Det er Novafos og Egedal Kommune der har nedsat en følgegruppe til projektet, hvor næste skridt altså er en politisk behandling af en miljøkonsekvensrapport.

I sidste uge afviklede gruppen sit første møde sammen med blandt andre lokale grundejerforeninger, Egedal Centret, foreningen Bevar Stenløse Å, Værebro Alaug og Danmarks Naturfredningsforening.

Mange parter "Der er mange interessenter i projektet - både borgere, som bor langs åen, og forskellige foreninger og interessegrupper. Derfor har Novafos, sammen med Egedal Kommune, nu nedsat en følgegruppe til projektet. Formålet med følgegruppen er tredelt. For det første kan interessenterne få svar på deres spørgsmål og evt. bekymringer omkring projektet. For det andet vil Følgegruppen fungere som sparringspartner i processen med at få belyst projektforslaget og alternative løsninger med henblik på, at kvalificere Byrådets og Novafos' fremtidige beslutninger om projektet. For det tredje, når der senere træffes beslutning om, hvilket projekt der kan gennemføres, kan følgegruppen give råd og vejledning omkring kommunikation omkring projektet, samt bidrage til at skabe dialog om projektet," lyder det fra Novafos.

Følgegruppens første møde foregik hos Novafos i Birkerød. Her præsenterede man projektet og gav en status på hvor langt man er nået. Der var mange gode spørgsmål - også til den Miljøkonsekvensrapport om Klimatilpasning af Stenløse By, som blev offentliggjort i december 2019. Den beskriver miljøkonsekvenserne for et hovedforslag og et alternativt forslag for åforløbet og for regnvandshåndteringen gennem byen.

Især det sidste gav anledning til bekymringer hos deltagerne. Novafos og Egedal Kommune har samlet de mange spørgsmål og er nu i fuld gang med at besvare dem," lyder det endvidere i pressemeddelelsen.