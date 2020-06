Borgmester Karsten Søndergaard modtog inden byrådsmødet i alt 1119 borger-underskrifter mod arresthus-projektet. 1039 af underskrifterne er fra Egedal-borgere. Foto: KT

Efter maraton-debat i byrådet: Egedal nikker ja til arresthus-forhandlinger

Der blev uddelt modstands-underskrifter og fremlagt to ændringsforslag, men i sidste ende var der helt som ventet et byråds-flertal for at arbejde videre med arresthus-projektet i Kildedal Nord

Lokalavisen Egedal - 25. juni 2020 kl. 00:02 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det mulige arresthus i Kildedal Nord rykkede onsdag aften et stort skridt nærmere.

Ikke overraskende var der nemlig byråds-flertal for at sige "ja tak" til at lade arresthus-projektet indgå i en samlet helhedsplan for området, ligesom alt fra hensigtserklæring til forhandlinger med Kriminalforsorgen blev godkendt.

Men det er ikke for ingenting, at arresthus-planerne er en varm kartoffel i Egedal Kommune. Således blev der på byrådsmødet afleveret 1119 borger-underskrifter mod projektet, og i den efterfølgende politiske maraton-debat, hvor bølgerne for alvor gik højt, blev der fremlagt to ændringsforslag fra henholdsvis Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) og løsgænger Ulrik John Nielsen - begge forslag blev nedstemt, men hvor førstnævnte ville have belyst de langsigtede økonomiske potentialer, så ville Ulrik John Nielsen kort og godt "arbejde videre for en helhedsplan uden arresthuset."

"Vi skal ikke være kendt for et arresthus i Egedal. Det er mærkeligt, at vi som byråd åbenbart går mere op i Kriminalforsorgens ønsker end at lytte til borgerne i området. Jeg forstår det ikke, og jeg giver ikke meget for sangen om flere arbejdspladser," sagde Ulrik John Nielsen, inden han gik skridtet videre.

"Vi andre har været henvist til bagerste række, mens beslutningen har været handlet af i styregruppen af Ib (Sørensen, red) og Karsten (Søndergaard, red)," tordnede løsgængeren, som dog ikke mødte roser for den kommentar.

"Det er fint at være den frække dreng i klassen. Jeg har respekt for holdninger og meninger, men bevar balancen," lød modsvaret fra Rikke Mortensen (B), og så var der ellers dækket op til en hæsblæsende debat.

Prisen Helle Anna Elisabeth Nielsen efterlyste en analyse af grundens værdi, mens DF's Bettina Zarp ønskede at få oplyst, hvornår prisen for grunden bliver offentliggjort. Sidstnævnte spørgsmål fik borgmester Karsten Søndergaard på banen.

"Det kan jeg ikke give en dato på, men det her handler ikke kun om prisen, Vi siger ja til at give en hensigtserklæring, og vi siger ja til en helhedsplan, som der er mange fornuftige ting ved. Jeg er med på, at der er mange følelser i denne sag, men det her er ikke et "ja" til en bindende aftale med Kriminalforsorgen. Først på et senere tidspunkt skal vi i byrådet tage stilling til salg og pris. Det er vigtigt at understrege, at arresthuset blot er en del af flere ting, som vi nu åbner op for i Kildedal-området," sagde Karsten Søndergaard, som fik opbakning fra Ib Sørensen (S).

"Det handler ikke kun om arresthuset, men om den helhedsplan, der åbner op for spændende projekter som blandt andet boliger og hotel. Hvis vi ikke gør noget, som kommer vi ikke i gang med en helhedsplan, som er så vigtig, for når den er på plads kan vi forholde os til de forslag der kommer," sagde Ib Sørensen, der også glædede sig over, at der nu gives grønt lys til at arbejde videre med en ny afgrænsning med henblik på at fastholde den nordligste del som åbent land.

"Det grønne område er vigtigt, og det er glædeligt, at vi får mulighed for at få noget af området igen," sagde Ib Sørensen.

Ikke imponeret Jens Skov (SF), Charlotte Haagendrup (C) og Bendt Tranekjær Rasmussen (I) bakkede op om arresthus-projektet, og så kunne Venstres Ole B. Hovøre ikke lade være med at knytte en kommentar til de 1000 underskrifter mod arresthuset.

"Jeg er ikke imponeret over antallet, når 97 procent af Egedals borgere åbenbart ikke har valgt at skrive under på indsamlingen. Jeg er enig i, at der er mange følelser på spil, og der er også en en frygt for det ukendte, men det er der ingen grund til," sagde Ole B. Hovøre.

Den heftige arresthus-debat blev afsluttet med afstemninger om i alt seks punkter. Løsgænger Ulrik John NIelsen stemte imod samtlige punkter med undtagelse af "punkt 4", der handler om at fastholde den nordligste del som åbent land, mens DF's Bettina Zarp undlod at stemme til samtlige punkter. Hensigtserklæringen om placeringen af arresthuset på det kommunalt ejede jord i Kildedal Nord blev godkendt med 18 stemmer for. Punkterne om at indlede forhandlinger med Kriminalforsorgen og arbejde videre med helhedsplanen blev godkendt med 18 stemmer for.