Flere beboere langs Stenløse Å er stærkt utilfredse med den kommende omlægning og rørlægning. Nu kan borgerne møde Novafos og kommunen til en dialog om projektet. Foto: KT

Efter kritik af Stenløse Å-omlægning: Novafos og Egedal Kommune møder borgerne

Novafos og Egedal Kommune inviterer til en snak om gode forslag til, hvordan den kommende regnvandsledning kan udformes gennem Stenløse, og kan åbne muligheder for nye rekreative områder

Lokalavisen Egedal - 20. februar 2020 kl. 13:33 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klimatilpasningen af Stenløse By kommer efter alt at dømme til at betyde en omlægning og rørlægning af Stenløse Å centralt i byen.

Det har medført en del kritik hos flere borgere, der sammen med foreningen "Bevar Stenløse Å" er imod det 90 mio. kr. dyre projekt, som Egedal Kommune har fået spildevandsselskabet Novafos til at udarbejde.

"Vi vil gå rigtig langt for at bevare Stenløse Å. Det handler om at præge borgere og politikere mest muligt, så alle kan se det forkerte i en omlægning og rørlægning," sagde foreningens formand Stig Bundgaard til Lokalavisen Egedal i slutningen af januar.

Og nu får han og de øvrige borgere så mulighed for udtrykke deres bekymring til beslutningstagerne, for lørdag den 29. februar fra klokken 10.00 til 11.30 kan borgerne i Stenløse møde repræsentanter for Novafos og Egedal Kommune. Det sker tre forskellige steder langs den nuværende Stenløse Å.

Tre mødesteder "Der bliver mulighed for at få en snak med Novafos og kommunen, og for at komme med gode forslag til, hvordan forløbet af den kommende regnvandsledning gennem byen kan give mulighed for nye rekreative områder. Baggrunden er Miljøkonsekvensrapporten om Klimatilpasning af Stenløse By, som blev offentliggjort i december 2019. Den beskriver miljøkonsekvenserne for et hovedforslag og et alternativt forslag for å-forløbet og for regnvandshåndteringen gennem byen," skriver Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Parterne mødes udendørs ved åen på udvalgte steder, som kan blive berørt at de to forslag. De konkrete mødesteder er: udendørs ved parkeringspladsen ved Citroën Stenløse, Støberivej 10A, 3660 Stenløse, udendørs ved Damgårdsparken 1, 3660 Stenløse (her kan man gå en tur langs den del af åen, der løber langs Damgårdsparken) og udendørs ved Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.