De politiske holdninger til lokalplanen for Liselund er mange og delte. Nu er forslaget dog sendt i offentlig høring. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Efter kovending i byrådet: Ny lokalplan for Liselund er sendt i seks ugers høring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter kovending i byrådet: Ny lokalplan for Liselund er sendt i seks ugers høring

Socialdemokraterne ændrede holdning til Ganløses Liselund-lokalplan. Først ville de udsætte sagen til næste møde i Planudvalget, men i byrådet endte de alligevel med at give grønt lys til at sende planen i høring med det samme

Lokalavisen Egedal - 11. maj 2020 kl. 13:30 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Lokalplan 60" for Liselund i Ganløse er vedtaget som forslag og sendt i offentlig høring i seks uger.

Det har et flertal i byrådet i Egedal besluttet på sit seneste møde, men vejen dertil har været noget snørklet.

Inden sagen nåede en afstemning på det virtuelle byrådsmøde, så valgte et flertal i Planudvalget nemlig at følge et forslag fra formand Ib Sørensen (A).

Det gik ud på, at sagen skulle udsættes til behandling på næste planudvalgsmøde i maj, så der var mulighed for at komme med bemærkninger og stille ændringsforslag.

Venstres Ole B. Hovøre fik dog begæret sagen i byrådet, og her valgte Socialdemokraterne og planudvalgsformand Ib Sørensen at gå imod eget forslag om at udsætte sagen.

"Det var et situationsbestemt forslag," lød det fra Ib Sørensen, som kort efter valgte at stemme imod sit forslag.

Det havde dog stadig opbakning fra de Radikale, Niels Lindhardt Johansen (C) samt løsgænger Ulrik John Nielsen.

"Det giver god mening at udsætte sagen, for lige nu er der alt for mange løse ender og ubesvarede spørgsmål i det her lokalplanforslag," sagde Ulrik John Nielsen.

Forslaget endte som bekendt med at falde, og i stedet kunne et flertal på 17 stemmer bestående af partierne A, F, I, V, O samt Charlotte Haagendrup (C) og Jacob Loessl (løsgænger) godkende indstillingen om at sende lokalplanen i offentlig høring.

Boliger og erhverv Som Lokalavisen Egedal tidligere har beskrevet, så er formålet med lokalplanen, at ejendommens bevaringsværdier fastholdes, ligesom det eksisterende stuehus bevares. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af boliger, liberalt erhverv og institutioner på ejendommen. Det kan enten ske ved indretning i eksisterende bebyggelse eller ved nedrivning af nuværende driftslænger og genopførelse af lignende trelænget bebyggelse.

Det er desuden besluttet, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden, ligesom der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne.