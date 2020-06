Efter fornem start: Ny center-café udvider

Café-Egedal har fået så god en start i Egedal Centret, at man nu har valgt at gøre brug af nabo-lokalet.

Café-Egedal har hurtigt fundet fodfæste i Stenløse. Nu har caféen udvidet med nabo-lokalet, hvor et grill-koncept er på vej

Lokalavisen Egedal - 09. juni 2020 kl. 08:07 Af Kenneth Tanzer

Yan Jie Yin, ejeren af Café-Egedal i Egedal Centret, har det store smil fremme i disse dage.

Og man forstår hans glæde, for spisestedet, der åbnede for godt og vel et års tid siden, har indtaget Stenløse med manér.

"Vi kunne ikke have ønsket os en bedre start. Det er gået rigtig godt - faktisk bedre end ventet, og vi har allerede flere stamkunder. Vi nyder også at være her i Egedal Centret. Det er et meget dejligt center," siger Yan Jie Yin, da Lokalavisen lægger vejen forbi mandag formiddag, hvor det ene stykke smørrebrød efter det andet bliver langet over disken.

"Ja, vi har meget travlt lige nu, og det har vi også haft under corona-krisen, hvor vi har nydt godt af take-away," siger den lokale café-ejer.

Plads til 80 gæster Kort efter finder han dog tid til at nævne, at caféen har overtaget det tomme nabo-lokale, hvor der med tiden skal laves et grill-koncept.

"Lige nu har vi åbnet lokalet for spisende gæster. Det betyder, at vi alt i alt har plads til 80 gæster, og det er et passende antal. Da vi flyttede ind sidste år, så lejede vi begge lokaler, men vi ville lige se det hele an. Nu kan vi godt se, at der er behov for at udvide med flere pladser. Vi glæder os meget til at præsentere vores grill-koncept, men det kommer først til at ske, når vi er helt sikre på corona-situationen," siger Yan Jie Yin, som tidligere rådede over Café Lilly i Jyllingecenteret.