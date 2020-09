Se billedserie Per Hansen er ikke tryg ved at lade sin 7-årige dreng Valentin krydse Dam Agre eller Dam Holme for at komme over til Stenløse Privatskole. Fotos: KT

Efter flere fart-overtrædelser på skolevej: Forældre efterlyser mere trafik-sikkerhed

Per Hansen er blandt forældrene på Stenløse Privatskole, som vil have løst hastigheds-problemet på Dam Holme og Dam Agre

Lokalavisen Egedal - 07. september 2020 kl. 07:08 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Jeg er slet ikke tryg ved at sende min dreng alene over de her veje. Forholdene er ganske enkelt for farlige."

Per Hansen, beboer på Dam Enge i Stenløse og far til 7-årige Valentin, er én blandt flere forældre på Stenløse Privatskole, der efterlyser mere trafik-sikkerhed i området.

Det er især vejene Dam Agre og Dam Holme, som Per Hansen er utryg ved.

"Der bliver kørt alt for stærkt på de to veje. Man må køre 50 km/t, men rigtig mange kører mellem 70 og 80 km/t. Det gør det ekstra farligt, når eleverne skal krydse én af de to veje for at komme i skole," siger Per Hansen.

Dam Agre strækker sig fra Falck-stationen og ned langs Egedal Gymnasium og Stenløse Privatskole, mens Dam Holme går forbi privatskolen og helt ned til Egedal Rådhus.

"Strækningen er ikke blevet mindre farlig efter åbningen af Dam Holme op til rådhuset. Vejen er ret lige, så flere bilister kommer hurtigt op i fart ned mod skolen, og så har vi problemet," siger Per Hansen.

Den høje hastighed i området er tilsyneladende også blevet bemærket hos Nordsjællands Politi, for både i 2017 og 2018 blev der foretaget hastighedskontrol.

Første gang overtrådte 19 køretøjer hastighedsbegrænsningen - to bilister blev tildelt et klip i kørekortet, mens én blev frakendt førerretten.

Flere overtrædelser Året efter dukkede politiet op igen, hvor 17 bilister kørte stærkere end tilladt.

Senest har politiet torsdag den 27. august været tilbage på Dam Enge, hvor man har målt hastigheden på Dam Agre - igen blev flere bilister taget for fartovertrædelser.

"Det fortæller mig, at vi har et problem herude," siger Per Hansen, som ikke mener, at de nuværende trafik-forhold passer nok på børnene.

"Det er ikke så længe siden, at kommunen etablerede to bløde vejbump - ét ved privatskolens hovedindgang og ét ved gymnasiet, men ellers er der ingen trafikforanstaltninger. Jeg savner et fodgængerfelt, så børnene trygt kan krydse Dam Holme og Dam Agre, og så savner jeg skilte, der tydeligt viser, at vejen er en skolevej," lyder det fra Per Hansen.

Han er også af den holdning, at Stenløse Privatskole efterhånden har nået en størrelse, der retfærdiggør en øget trafik-indsats.

Bump er ikke nok "I takt med at skolen er blevet udvidet og stadig vokser sig større, så skal der kigges på trafikforanstaltninger. De "nye" bump er bedre end ingenting, men de løser på ingen måde problemet, for rigtig mange elever skal krydse de to veje for at komme over til skolen medmindre de kommer op fra Frederikssundsvejen. Der går også en sti under Dam Holme, men den har kun effekt, hvis man kommer op fra Frederikssundsvejen," siger Per Hansen, der nu håber at få Egedal Kommune på banen.

"Jeg ser gerne, at de prioriterer børnenes trafikkerhed, så efter min mening skal der etableres et fodgængerfelt samt hastighedsskilte," siger Per Hansen.