Efter corona: Kunderne er tilbage i Egedals Røde Kors-butik

"Vi kan næsten ikke få armene ned - det er gået rigtig godt efter butikkens genåbning. Vores kunder møder op igen, og vi sælger en masse gode varer og så endda med kortere åbningstid. Siden åbningen har vi modtaget en masse donationer fra borgerne og det er vi meget taknemmelig for - som det er nu, har butikken en fin indtjening og en del af overskuddet anvendes til at hjælpe lokalt. Det er gennem vores forskellige aktiviteter vi støtter familier og andre i Egedal. Derudover er pengene med til at hjælpe andre steder i Danmark og så også internationalt gennem de mange opgaver hvor Røde Kors deltager aktivt," siger Anne-Mette Rathsack.

"På grund af Corona situationen, mangel på chauffører og så de mange opgaver gør, at vi desværre ikke kan køre ud til borgerne for at hente donationer - vi håber, at vi igen vil komme ud efter 1/9-20. Som nævnt tidligere har de frivillige i butikken travlt, og vi kunne derfor godt tænke os nogle flere frivillige, som vil være med til at løse de mange opgaver der er. Det kunne være sortering, klargøring, prissætte varer, andet praktiske opgaver og så selvfølgelig passe kassen. Der er et godt socialt miljø blandt vores frivillige," siger Anne-Mette Rathsack.