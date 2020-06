Efter byrådets godkendelse: Arresthuset kan være realiseret i 2025

"Med Byrådets beslutning kan der arbejdes videre med et udkast til helhedsplan for området, som udover arresthus giver mulighed for blandet byformål, herunder fx boliger og idrætsfaciliteter. Helhedsplanen skal også komme med et bud på en ny afgrænsning af området mod Nord, så en del af området kan forblive åbent land. Helhedsplanen vil blive præsenteret for Byrådet ved udgangen af 2020, og undervejs i planarbejdet vil der blive afholdt borgermøder om både helhedsplan og lokalplanarbejdet," oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Efter byrådets beslutning går Egedal nu i realitetsforhandlinger med Kriminalforsorgen om placering, udformning og vejbetjening af et eventuelt kommende arresthus, samt pris og vilkår for overtagelse. Den endelige beslutning tages dog først, når byrådet godkender en købsaftale.

Som omtalt i Lokalavisen Egedal, så har Egedal Byråd sagt ja til at arbejde videre med Kriminalforsorgens ønske om at placere et arresthus i Kildedal Nord, men grunden er ikke solgt.

Borgermøder i vente

Efter sommerferien vil Egedal Kommune invitere til et borgermøde med særligt fokus på arresthuset. Borgerne vil også i den videre proces få mulighed for at deltage i borgermøder om planerne og bidrage med deres ideer og viden.

"Der planlægges et møde sidst på året om helhedsplanen for Kildedal Nord området, og et i 2021, som afholdes i forbindelse med udarbejdelsen af en lokalplan for området. Datoerne er endnu ikke fastlagt," oplyser kommunen.

Arresthuset forventes at fylde cirka 250.000 m2 areal i alt. Heraf cirka 26.000 m2 bebyggelse i 2-3 etager af høj arkitektonisk kvalitet. Der vil være plads til cirka 240 arrestanter, som afventer at komme for domstolen.

"Arresthuset vil kunne være realiseret ultimo 2025," lyder det fra Egedal Kommune.