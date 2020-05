Se billedserie Det er her overfor Tungegårdens Skovbørnehave, på et område ejet af Naturstyrelsen, at foreninger håber at kunne danne et Naturcenter Sperrestrup. Foto: due.

Efter beslutning om privatskole i Ølstykke: Foreninger peger på naturcenter ved skov

Naturcenter Sperrestrup vil kunne komme mange borgere til gavn, mener foreninger, der i dag holder til på Spejderengen i Ølstykke. Udvalgsformand er positiv

Lokalavisen Egedal - 28. maj 2020

Nu ligger det fast, at Ølstykke Privatskole rykker ind på Spejderengen. Byrådet godkendte som forudset på sit møde onsdag aften, at skolen, som omtalt i Lokalavisen i går, får lov til at etablere sig midlertidigt på området gennem en 3-årig lejeaftale.

"Vi er glade for, at der nu er kommet en afklaring. Så kan vi komme videre herfra", siger Leif Tomasson fra DDS Ølstykke Spejderne, Erik Harefod Gruppe, der er en af de tre foreninger, der benytter Spejderengen. Beslutningen rejser spørgsmålet, hvad der skal ske med de tre foreninger - udover Erik Harefod Gruppe er det FDF Ølstykke og DUI Leg & Virke.

Foreningerne har et friskt forslag klar. De vil gerne flytte til tæt på Sperrestrup Skov, til et areal overfor Tungegårdens Børnehave, hvor de i samarbejde med kommunen og Naturstyrelsen kunne oprette et Naturcenter Sperrestrup.

"Til gavn og glæde for områdets fritidsbrugere, skoler, SFO'er, børneinstitutioner, foruden os", som foreningerne skriver i et fælles høringssvar til Egedal Kommune.

Fritid og undervisning "Vi forestiller os, at det vil være en hytte, hvor vi er de primære brugere, men også andre kan få glæde af det. Det vil komme til at lægge op af en fantastisk skov, med 39 forskellige træer", siger Leif Tomasson fra Erik Harefod Gruppe.

"Der vil være plancher og plakater, der fortæller om naturen og dyrelivet i området", siger han og tilføjer, at centret kan bruges til både fritids- og undervisningsformål.

"Det behøver ikke være et bemandet naturcenter."

Forslaget er fremsat i fuld bevidsthed om, at en del "hvis'er" skal ryddes af vejen, hvis et Naturcenter skal realiseres.

"Det er selvfølgelig betinget af, at Spejderengen bliver solgt, og at Naturstyrelsen, som ejer grunden, vil være med", siger Leif Tomasson.

I DUI Leg & Virke lægger Martin Welling ikke skjul på, at man helst var blevet på sin nuværende placering.

"Men jeg har fuld forståelse for, at kommunen har brug for at optimere deres områder med bebyggelse. Nu handler det for os om at se fremad være konstruktiv og komme med ideer. Det ville være vanvittigt spændende for os med sådan et naturcenter, der kan bruges både til indendørs og udendørs aktiviteter."

"Sindssygt spændende" I Egedal Kommune er Charlotte Haagendrup (Kons.), formand for Kultur- og Erhvervsudvalget, positiv overfor foreningernes forslag:

"Det er jo ikke nyt for mig, for det er et ønske som spejderne har haft i flere år. Det lyder som et sindssygt spændende projekt, som vi gerne vil se nærmere på. I disse Corona-tider er det jo blevet endnu mere aktuelt at se på mulighederne for udendørs aktiviteter. Men der er selvfølgelig flere forbehold for om det kan lade sig gøre", siger hun, og henviser til økonomien og til, at det er Naturstyrelsens grund.

Men for udvalgsformanden er der ingen tvivl om, at der bør findes en anden løsning for de tre foreninger på Spejderengen:

"På sigt er det ikke rimeligt, at spejderne, der har gjort det så godt i mange år, skal dele område med en skole og en parkeringsplads. Vi skal finde en løsning."