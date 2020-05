Efter år med massiv kritik af børnehandicap-området: Nu er Egedal på rette vej

Dengang fik kommunen massiv kritik fra nær og fjern i forhold til kvaliteten af den sagsbehandling, som Egedal-familier blev udsat for på børnehandicapområdet.

Kritikken blev også bakket kraftigt op af tal fra Ankestyrelsens såkaldte "Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet".

Her lå Egedal Kommune i 2017 med en omgørelsesprocent på hele 73 procent - et tal, som på landsplan placerede Egedal blandt de kommuner med den højeste omgørelsesprocent i børnesager.

Men nu ser det endelig ud til, at de mørke skyer over Egedal Rådhus er ved at blive erstattet med solskin.