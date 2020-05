Det bedste seniorhold i Ølstykke FC og Slagslunde-Ganløse kan fejre oprykninger. I Sjællandsserien kender Stenløse Boldklub endnu ikke sin skæbne. Foto: Adobe/Stock Foto: Thaut Images - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Efter DBU-beslutning: Ølstykke FC og SGIF rykker op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter DBU-beslutning: Ølstykke FC og SGIF rykker op

Der er grund til jubel i Ølstykke FC og Slagslunde-Ganløse IF, hvis bedste seniorhold skal spille i henholdsvis Serie 1 og Serie 2 efter sommerferien. I Sjællandsserien må Stenløse Boldklub vente på resultatet af en ankesag

Lokalavisen Egedal - 27. maj 2020 kl. 15:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag kunne DBU (Dansk Boldspil Union, red) melde ud, at nedrykninger suspenderes i Herre Danmarksserien og Kvinde 1. division.

Den beslutning har også stor betydning for de sjællandske serierækker, hvor flere lokale Egedal-fodboldklubber holder til. Udmeldingen betyder nemlig, at op- og nedrykningsstregerne nu ligger fast under stillinger og resultater eller på DBU's fodbold app.

Og i Ølstykke FC og Slagslunde-Ganløse IF vækker DBU-udmeldingen med garanti stor glæde, for begge klubber rykker op med øjeblikkelig virkning, da de på nuværende tidspunkt ligger på én af de to oprykningsoprykningspladser i henholdsvis Serie 2 og Serie 3.

Stor glæde i ØFC Efter sommerferien skal Slagslunde-Ganløse tørne ud i Serie 2, mens Ølstykke FC's bedste seniorhold er klar til udfordringen i Serie 1.

"Vi nåede at spille en fornem halvsæson, hvor vi spillede os op på førstepladsen, så vi fortjener denne oprykning, som også fra starten har været vores målsætning. Det er selvfølgelig en anderledes måde at rykke op på, men både vores spillere og trænere er rigtig glade. Nu skal vi tage næste skridt og vise, at vi kan begå os i Serie 1," siger Michael Hansen, formand for Ølstykke FC.

Slagslunde-Ganløse IF har også haft en stærk halvsæson i Serie 3, og det bliver med den nye beslutning belønnet med en oprykning til Serie 2.

For Stenløse Boldklub i Sjællandsserien er udmeldingen dog knap så positiv. Her bliver der kun én oprykker, og den plads går til RB1906, mens Stenløse Boldklub er placeret på andenpladsen.

Stenløse på pinebænken Der er dog stadig håb for Stenløse, for DBU oplyser, at der fortsat er et enkelt udestående i relation til Sjællandsserien, pulje 1.

"Her ligger der fortsat en endnu ikke afgjort ankesag hos DBU, som kan få betydning for oprykningen, da der kun er 1 point mellem nr. 1 og 2 i puljen. Sagen forventes at blive afgjort snarest," lyder det fra DBU Sjælland.

I Danmarksseriens Pulje 1 er Ledøje-Smørum Fodbold placeret på en øjeblikkelig 2. plads, men DBU oplyser, at der fortsat skal findes oprykkere fra Danmarksserien.

"Derfor arbejdes der på at genoptage turneringen i et eller andet format fra den 8. juni i fase 3 af regeringens genåbningsplan uden anvendelse af test. Dette forudsætter, at der igen må spilles kampe i amatørfodbolden, og at forsamlingsforbuddet efter planen bliver hævet fra 10 til 30-50 personer," lyder det fra DBU, som har en ny plan i støbeskeen for rækken.

"Danmarksserien vil i den kommende sæson komme til at fungere som 'buffer-række' med flere hold end normalt i rækken. Derfor skal der i den kommende sæson findes flere nedrykkere fra Danmarksserien, så 2021/2022-sæsonen igen bliver afviklet med det normale antal hold med 20 øst og 20 vest for Storebælt. Der ændres samtidig ikke i oprykningsreglerne fra Lokalunionernes højeste rækker til Danmarksserien i indeværende sæson. Der vil fortsat være oprykkere til Danmarksserien," lyder det fra DBU.