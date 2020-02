Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke (S), da Sundhedsministeren og repræsentanter fra sundhedsvæsnet holder pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet i København. Natten til torsdag blev en dansker testet positiv for COVID-19. Det er den første konstaterede smitte med ny coronavirus i Danmark, (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Efter Corona-tilfælde i Roskilde: Egedal er forberedt

Egedal Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og udmeldinger, og kommunens sundhedsberedskab er trådt i kraft dags dato. Vurderingen er fortsat, at der er lav risiko for smitte

Egedal Kommune skal være klar til at tage borgere hjem fra hospitaler.

Dét er én af konsekvenserne, hvis det viser sig umuligt at inddæmme Corona-smitten, der nu er konstateret hos en mand i Roskilde.

Det er Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig for den overordnede koordinering af sundhedsberedskabets samlede indsats i forhold til udbrud af eksempelvis COVID-19.

Egedal Kommune skal, som andre kommuner, følge Sundhedsstyrelsens vejledninger.

Kommunen skal også stå til rådighed for regionens hospitaler, hvis der eksempelvis opstår akut behov for ekstra sengepladser til patienter med COVID-19, og vi skal i en eventuel krisesituation kunne tage andre borgere hjem fra hospital, så der kan skabes ekstra sengepladser til patienter med COVID-19.

Sundhedsberedskab Egedal Kommune har en Sundhedsberedskabsplan, der skal sikre, at vi i samarbejde med relevante parter kan håndtere smitsomme sygdomme, katastrofer mm. På baggrund af udviklingen i situationen om Covid-19 har vi i dag besluttet at aktivere vores sundhedsberedskab. Dette betyder i første omgang udelukkende at beredskabsgruppen mødes én gang dagligt og vurderer de aktuelle udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen.

Orientering til medarbejdere, ledere og arbejdspladser

Alle medarbejdere og ledere i kommunen er i dag blevet orienteret om, hvordan vi bedst muligt holder en høj hygiejnestandard. En god hygiejne er helt afgørende for at forhindre en eventuel smitte. Hygiejnereglerne handler primært om hyppig håndvask og afspritning og om ikke at hoste eller nyse i hænderne. Vores sundhedspersonale har desuden modtaget en uddybende vejledning, alt sammen på basis af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Fortsat lav risiko Det nye smittetilfælde, som er det første i Danmark, ændrer ikke på den aktuelle risikovurdering, som Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen udsendte i tirsdags, hvor vurderingen er lav risiko for, at vi ser udbredt smitte i det danske samfund, og lav risiko for, at vores sundhedsvæsen bliver udfordret.

"Efter udviklingen i Italien over weekenden, havde vi forventet snart at se tilfælde af COVID-19 i Danmark, så vi er ikke overraskede, og vi må forvente at se flere tilfælde i de kommende dage og uger. Men vores strategi er fortsat at inddæmme smittespredning i Danmark. Det gør vi ved hurtigt at diagnosticere COVID-19 og ved at behandle under isolation, samtidig med at vi opsporer og håndterer personer, der har haft tæt kontakt med de smittede, så de kan gå i karantæne", siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og tilføjer, at vi i Danmark har et velfungerende beredskab og sundhedsvæsen, der handler hurtigt ved mistanke om smitte med ny coronavirus.