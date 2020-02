Se billedserie Trine Guldager ses her med Peter Darum (yderst til venstre) og Gitte Heiden. Yderst til højre ses Helen Kuhre, filialdirektør hos Danske Bank Egedal. Fotos: KT

Dyrepasseren Trine snupper butikspris: "Det er en kæmpe anerkendelse"

Trine Guldager, ejeren af butikken "Dyrene på Torvet" i Ølstykke løber med prisen som "Månedens Detailbutik". Mandag blev hun overrasket med blomster og diplom

Lokalavisen Egedal - 25. februar 2020

Ølstykke-butikken "Dyrene på Torvet" fik mandag morgen en rigtig god afslutning på februar måned.

Butikken og ejeren Trine Guldager fik nemlig tildelt prisen "Månedens Detailbutik" - en pris, som Lokalavisen Egedal og Danske Bank Egedal er gået sammen om for at hylde det lokale handelsliv.

"Jeg er simpelthen så overrasket. Jeg var godt klar over, at I (Lokalavisen Egedal, red) kiggede forbi, men jeg troede det drejede sig om en annonce," sagde en storsmilende Trine Guldager.

Kort forinden modtog hun af Helen Kuhre, filialdirektør hos Danske Bank Egedal samt Peter Darum og Gitte Heiden, salgschef og mediekonsulent på Lokalavisen Egedal, blomster og diplom som bevis på kåringen.

"Jeg er virkelig stolt, beæret og glad for denne pris. Det er helt vildt, og jeg sætter så stor pris på alle dem, som har stemt på mig med en masse søde og rosende ord. Kåringen er en kæmpe anerkendelse, for den siger lidt om, at vi gør noget godt og rigtigt hernede, så nu gælder det om at fortsætte i samme spor," lød det fra Trine Guldager, inden Helen Kuhre stod klar med en tale.

"Trine, du har haft butikken i over ti år, og din mor hjælper til en gang imellem. Du har formået at bygge din lille butik op - stødt og roligt, selvom andre butikker er lukket omkring dig. Butikken er elsket af kunderne - både to-benede og fire-benede, og i februar måned har I fået de dejligste normeringer på Facebook i anledning af prisen. Kort og godt, så er det en skøn lille butik med meget hjertevarme og ekstrem god service - her elsker man art handle," sagde Helen Kuhre.

Overlevede finanskrisen Trine Guldager lagde ikke skjul på, at tiden på Bryggertorvet har kostet kræfter.

"Jeg åbnede midt i finanskrisen, så det var en hård tid, hvor jeg skulle kæmpe for butikken, men jeg tænkte positivt og fik også vundet kampen, hvis man kan sige det. Jeg elsker også at ligge her på Bryggertorvet, men for mig var lukningen af den tidligere Brugsen-butik en streg i regningen. Der mangler lidt liv herude, men nu bliver der heldigvis bygget nye boliger," sagde Trine Guldager, som slog fast, at hun elsker den daglige kontakt med kunderne.

"Jeg elsker dyr, og derfor elsker jeg også mit arbejde, for når folk kommer herind med deres dyr eller for at købe foder, så går jeg op i det med liv og sjæl. For mig betyder det meget, at kunderne får den rigtige vejledning og rådgivning - det kan være om alt lige fra foder til adfærd og tilbehør," lød det fra vinderen af denne måneds butikspris.