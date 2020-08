At være naturfotograf er et liv på kanten...

Dus med de vilde dyr: Naturfotograf lever livet farligt

Henrik Egede-Lassen er naturfotograf, og han lever livet farligt. Under overskriften "Hvis jeg overlever det her", kan man høre mere om hans arbejde onsdag 2. september på Ølstykke Bibliotek.

Her fortæller Henrik Egede-Lassen om, hvordan han har dokumenteret naturen på syv forskellige kontinener, og både under og over vandet, blandt andet for National Geographic. Han har også været med inde over naturprogrammer på DR og er grundlægger af Zoomedia og Albatros Adventure.