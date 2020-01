Se billedserie Jørgen Enevoldsens to skraldespande efter branden op til nytårsaften. Privatfoto

Drengestreger var tæt på at gå helt galt i Stenløse: Husets hæk og skraldespande stod i flammer

"Vi var meget heldige, at flammerne ikke fik fat i husets udhæng," siger Stenløse-borgeren Jørgen Enevoldsen om en brand, der kostede to skraldespande og noget af familiens hæk

02. januar 2020

Jørgen Enevoldsen, beboer på Fasanvej i Stenløse, fik sig noget af et chok i dagene op til nytårsaften.

Kort efter midnat hørte han et voldsomt brag, men hans bange anelser blev først bekræftet, da han kiggede ud af soveværelsesvinduet.

"Vores to skraldespande stod i to-tre meter høje flammer. Det var et vildt syn, og jeg skyndte mig ud for at fjerne den tredje skraldespand. Den nåede jeg at redde, men i mellemtiden havde ilden spredt sig til hækken," siger Jørgen Enevoldsen, som sammen med sin kone fik travlt med at finde spandene frem.

"Vi hentede den ene spand vand efter den anden. Det tog vel 20-25 minutter at få styr på flammerne, men til sidst fik vi slukket branden i hækken. Den ser ikke god ud, men den kan reddes. Det er værre med de to skraldespande. De er helt udbrændte," siger Jørgen Enevoldsen til Lokalavisen Egedal.

Han glæder sig dog over, at ilden aldrig fik fat i selve huset og husets udhæng.

"Det havde været katastrofalt, for flammerne havde godt fat, og det hele gik meget stærkt. Heldigvis var vinden med os, så huset fik vi reddet, men vi var heldige, og det kunne have endt helt galt," siger Jørgen Enevoldsen.

Kanonslag Årsagen til branden kender han ikke, men han formoder, at der er tale om nytårsløjer og drengestreger.

"Vores teori er, at nogle unge mennesker har smidt et kanonslag i den ene skraldespand. Jeg kan ikke se, hvordan branden ellers skulle have opstået. I minutterne inden braget så vi nogle unge mennesker gå rundt på vejen og skyde af. Det er nok dem, men det kan jeg jo ikke bevise. Jeg ved bare, at den slags drengestreger kan medføre alvorlige konsekvenser, hvis uheldet er ude. Hvis vi var gået i seng eller ikke havde været hjemme, så havde vi måske ikke været så heldige. Derfor valgte jeg også at kontakte politiet," siger Jørgen Enevoldsen.