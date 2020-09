Se billedserie "Jeg blev virkelig glad for kåringen. Faktisk trillede tårerne ned af kinderne på mig," siger Ditte Becker Larsen, der her ses foran klubhuset i Stenløse Boldklub. Fotos: KT

Ditte hædres for sin frivillige indsats: "Klubben er både mit første og andet hjem"

37-årige Ditte Becker Larsen har i over tyve år været en uundværlig ildsjæl i Stenløse Boldklub. Nu har DBU og Arbejdernes Landsbank kåret hende som én af "Hele Danmarks Frivillige fodboldhelte" - en hyldest, der kaster 15.000 kroner af sig til fodboldklubben

Lokalavisen Egedal - 25. september 2020 kl. 08:06 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ungdomsformand, spiller, bestyrelsesmedlem og såmænd også træner.

37-årige Ditte Becker Larsen har haft og har stadig flere kasketter på i Stenløse Boldklub, men det kan næsten ikke være anderledes for en frivillig ildsjæl, der i mere end tyve år har været med til at binde hverdagen sammen i klubben.

"Jeg elsker at være hernede. Sådan har jeg altid haft det, for klubben har givet mig så mange fantastiske oplevelser. Det sociale er meget i fokus, og vi har et stærkt sammenhold. Alt det har jeg fået ind under huden, og det vil jeg gerne give videre til vores børn og unge. Det er min store drivkraft," siger Ditte Becker Larsen.

Hendes fornemme indsats er også blevet bemærket i klubben, og derfor valgte SB's Lars Stage tidligere på året at indstille Ditte Larsen til kampagnen/prisen som "Én af Hele Danmarks Frivillige fodboldhelte", der uddeles af DBU og Arbejdernes Landsbank.

Tårerne trillede Siden har unionen modtaget hundredvis af indstillinger, men kun 50 personer er løbet med hæderen, og én af dem er altså Stenløses Ditte Becker Larsen, som sidste lørdag blev overrasket, da landsholdsspilleren Nicoline Sørensen overbragte nyheden i telefonen.

"Jeg blev virkelig glad. Faktisk trillede tårerne ned af kinderne på mig, og jeg havde meget svært ved at gå tilbage til den fødselsdag, som jeg var med til. Det var overvældende, for jeg havde jo ikke regnet med det. Jeg vidste godt, at der var noget i gang, for min mand fortalte mig, at jeg skulle have min telefon på lyd hele lørdagen," siger Ditte Becker Larsen.

Hvor stolt gør det dig, at din mangeårige indsats bliver bemærket på den måde?

"Rigtig stolt, for det er jo altid dejligt at få et klap på skulderen, men jeg er jo ikke den eneste frivillige i Stenløse Boldklub, som gør et kæmpe stykke arbejde. Vi er mange om det her, så derfor er denne kåring også deres fortjeneste. Var de ikke i klubben, ja så var der ingen klub, for selvom vi er nogle stykker, så er der aldrig hænder nok. Der er altid et gøremål hernede."

Hun lægger ikke skjul på, at rollen som ildsjæl i den lokale fodboldklub går ud over mange andre ting i hverdagen.

"Min dreng og min mand spiller også hernede, så meget af vores dagligdag er i klubben, hvor vi også har mange venner, men selvfølgelig tilsidesætter jeg ting for at være så meget i klubben. Nogle gange kan jeg stå derhjemme, og så ringer én med et spørgsmål om kontingent eller om pumpen virker. Det er dog ikke et problem for mig, for jeg vil så gerne hjælpe til. Man skal bare huske at finde sig selv i det, men det er slet ikke noget problem," siger Ditte Becker Larsen, der i en "normal" uge før corona-krisen kunne bruge mellem ti-femten timer om ugen i Stenløse Boldklub.

Skal have nye bolde "Klubben er både mit første og andet hjem," så det er meget naturligt," siger hun.

Den flotte hæder fra DBU og Arbejdernes Landsbank har medført et sponsorat på 15.000 kroner til Stenløse Boldklub, som kan bruges på bolde, udstyr eller uddannelse til de frivillige.

"Det jo fantastisk med det beløb. Det gør stor gavn i klub som vores, hvor pengene ikke hænger på træerne. Der er altid noget at bruge penge på, men står det til mig, så skal vi have nogle nye bolde. Det mangler vi altid, og det er nu engang det vigtigste redskab i en fodboldklub," siger hun.

Her til sidst. Hvor længe kommer klubben til at nyde godt af din indsats?

"Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det ikke, men jeg kommer nok aldrig til at stoppe helt. Måske kommer der en periode, hvor jeg vil tage en pause eller skrue lidt ned for tempoet, men jeg vil aldrig slippe det helt."