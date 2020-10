Ganløse Kro præsenterer en aften med Peter Nørgaard. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Dinnershow med Peter Nørgaard på Ganløse Kro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dinnershow med Peter Nørgaard på Ganløse Kro

Den internationale bugtaler og entertainer kommer på besøg fredag den 16. oktober

Lokalavisen Egedal - 06. oktober 2020 kl. 15:32 Kontakt redaktionen

Set i lyset af, at mange holder deres efterårsferie i Danmark, har Ganløse Kro været så heldig at få den internationale bugtaler og entertainer Peter Nørgaard til at lave et dinnershow for hele familien.

Det oplyser Ganløse Kro i en pressemeddelelse.

Peter Nørgaard blev for alvor kendt i 2015, hvor han røg direkte i finalen ved TV2 programmet "Danmark har talent". Peter optræder både med sang, trylleri og bugtaleri når han går på scenen, og han er en formidabel showmand og entertainer. Faktisk er han så dygtig, a han har været inviteret til at gæsteoptræde på The Mirage i Las Vegas.

Ikke et børneshow "Dinnershowet med Peter Nørgaard er ikke et decideret børneshow, men børn kan sagtens grine med, og blive betaget af hans fantastiske "venner". Derfor er børn selvfølgelig velkomne til halv pris. Peter er god til både at lave det storslåede sceneshow, men også det intime show, hvor han har kontakt til sit publikum og inddrager dem i showet. Det giver som oftest nogle unikke og sjove situationer til stor morskab," lyder det i pressemeddelelsen.

Udover Peter Nørgaard og hans show, så byder Ganløse Kro på et hjemmelavet carverybord med flere slags kød, to slags kartofler og sauce. Dertil følger et stort salatbord og nybagt brød. På grund af de nuværende restriktioner, er der begrænset med pladser til salg.

Dinnershowet med Peter Nørgaard afholdes fredag den 16. oktober kl. 18.00.