Et nyt og bæredygtigt boligområde er på vej i Ølstykke på den tidligere Toftehøjskole-grund. Arkivfoto

Digitale borgermøder om lokale skole-grunde

Søagerskolen i Smørum er nu lukket og skoleaktiviteterne flyttet. Ejendomsudviklingsselskabet "Generous development" har vundet opgaven med at udarbejde en udviklingsplan og lokalplan for grunden.

Torsdag den 24. september fra kl. 19.30 til 20.30 afholdes det første borgermøde om udviklingen af Søagerskolegrunden, hvor Egedal Kommune giver stafetten videre til ejendomsudviklingsselskabet "Generous development", der vil skabe et et nyt og bæredygtigt boligområde.

Til det digitale møde vil man møde borgmester Karsten Søndergaard og Planudvalgsformand Ib Sørensen, som vil fortælle om baggrund og processen for byudviklingen på matriklen.

Til mødet får man mulighed for at komme med dine input og spørgsmål til processen via en "chat".