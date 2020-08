De tre byrådsmedlemmer i Egedal, Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen og Helle Anna Elisabeth Nielsen, er gået sammen om at stifte partiet "Lokallisten Ny Egedal". Foto: KT

Det vil det nye parti: Mennesket skal før systemet

"Vi vil gerne sætte en ny kurs for Egedal, hvor vi kommer ud af kassetænkningen og finder løsninger sammen med borgerne," lyder det fra Lokallisten Ny Egedal

Lokalavisen Egedal - 12. august 2020 kl. 10:34 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De brede politiske linjer i det nystiftede parti "Lokallisten Ny Egedal" er tegnet og afstemt mellem Ulrik John Nielsen, Bettina Zarp og Helle Anna Elisabeth Nielsen.

"Ja, grundlæggende er vi helt enige om den politiske linje, men vi skal selvfølgelig bruge noget tid på at finpudse vores politik og skabe et principprogram med vores bagland. Det bliver det næste," siger de tre Egedal-byrådsmedlemmer, som altså har brugt sommeren på at indgå et politik "ægteskab" og stifte et nyt parti, der pludselig bliver det tredjestørste i Egedal Kommune.

Forpligter "Ja, og det forpligter også. Vi har ikke tænkt os at sidde på bagerste række og føre en anonym tilværelse. Vi vil søge indflydelse på tværs af de eksisterende partier. For os er det vigtigt at sætte en ny kurs for Egedal, hvor vi kommer ud af kassetænkningen og finder løsninger sammen med borgerne. De skal tages seriøst, de skal inddrages, og de skal i højere grad være med i de politiske processer. Vi vil gerne se mennesket før systemet - uanset om vi snakker ældrepleje, børnepasning, skoleområdet eller noget andet," siger Ulrik John Nielsen, Bettina Zarp og Helle Anna Elisabeth Nielsen til Lokalavisen Egedal.

Partiet, som kalder sig et socialt og liberalt parti, har også udset sig et politisk ståsted i Egedals byråd.

Midterparti "Vi vil placere os i midten mellem rød og blå blok. Det vil vores politik også bære præg af. Man kan roligt sige, at vi bliver smørklatten i midten af risengrøden. Vi skal være et sted, hvor vi kan forhandle til begge sider. Vores ambition er at spille byrådet bredt, og det mangler i øjeblikket. Vi lukker ingen døre, og vi regner også med, at vi med imødekommenhed vil blive taget godt imod og inddraget på hæderlig vis i det politiske arbejde. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor hele byrådet er med - ikke kun til budgetforhandlinger, men også i de enkelte sager," siger de tre politikere.

Selvom "Lokallisten Ny Egedal" er helt ny på den politiske scene i Egedal og indtil videre kun består af de tre byrådsmedlemmer, så mærker man en stor interesse for det nye projekt.

"Jeg har allerede fået tilsagn fra en del borgere, der gerne vil støtte op om os og måske få en rolle i partiet. Det er vi meget glade for og hilser flere velkommen. Indtil nu har det bare handlet om at komme godt afsted," siger Ulrik John Nielsen.