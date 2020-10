Se billedserie "Jeg kan godt forstå Rema's ønske, om at komme ud til en stor vej, hvor kunderne vil få en nemmere og hurtigere adgang til butikken," siger Tove Hvidkjær fra Ølstykke.

Det mener borgerne: Rema 1000's flytteønske deler vandene

Lokalavisen Egedal har været en tur på Rådhus Allé i Ølstykke for at tage temperaturen på holdningerne i Rema 1000-sagen

Lokalavisen Egedal - 08. oktober 2020 kl. 15:06 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen

Sagen om Rema 1000 i Ølstykke er en varm kartoffel i Egedal Kommune.

Skal discountkæden have lov til at opføre en ny butik på hjørnet af Frederikssundsvej og Udlejrevej eller er det bedst at blive centralt i stationsbyen?.

På Lokalavisens Facebookside er holdningerne mange - både i forhold til placering og byrådets afvisning i "Kommuneplan 2021".

Men én ting er Facebook - hvad siger borgerne på gaden. Derfor har vi været en tur på Rådhus Allé for at tage temperaturen blandt kunderne af Rema 1000.

Vi stillede flere borgere det samme spørgsmål "Hvilken placering synes du er den bedste for Rema 1000?". Svarene kan du se her:

"Efter min mening er grunden på planteskolen ved Frederikssundsvej og Udlejrevej den bedste placering, for der vil Rema kunne få nogle ordentlige forhold - ikke mindst til parkering. Det er en god butik, så jeg mener at Egedal Kommune bør lytte til deres ønske," siger Torben Svendsen fra Store Rørbæk.

Knud Jakobsen fra Ølstykke har denne holdning:

Bliv på Rådhus Allé "Den nuværende placering her på Rådhus Allé er den bedste placering. Det er dejligt centralt, og det er vigtigt for de mange pensionister, som handler hernede. Jeg kan godt forstå, at kommunen passer på Rådhus Allé, for hvis Rema flytter, så får vi et problem på handelsgaden."

Tove Hvidkjær fra Ølstykke hælder til butikkens placering ved planteskolen.

"Jeg kan godt forstå Rema's ønske, om at komme ud til en stor vej, hvor kunderne vil få en nemmere og hurtigere adgang til butikken. Hernede på Rådhus Allé er det noget klumpet sammen, men når det er sagt, så kan jeg også godt følge kommunens afvisning, for hvor vil en Rema-flytning efterlade butikslivet på Rådhus Allé," siger hun.

Christine Darlov fra Ølstykke er klar for den nuværende placering på Rådhus Allé.

Kan forstå kommunen "Jeg hælder mest til den nuværende placering, som jeg er meget glad for, da jeg kan gå og cykle herned. Flytter de op til planteskolen, så får jeg en længere tur, men jeg kan sagtens forstå Rema's ønske. De har en rigtig god butik, som jeg handler i dagligt, så jeg ville være ærgerlig over en flytning. Jeg kan også godt se det fra kommunens side, for de forsøger at tænke på stationsbyen som en helhed."