Der bygges på livet løs i Egedal By: Nu skal der bruges flere penge på at markedsføre området

Arbejdet med at sælge parceller i Egedal By fortsætter i 2020 og årene fremover. Derfor har byrådet nikket ja til i år at bruge 500.000 kroner på markedsføring af Egedal By

30. marts 2020

Egedal Kommune har man fundet et lys i mørket.

Det hedder Egedal By, hvor håndværkerne stadig knokler på med at bygge lejligheder og boliger.

"Se hvor travt der er med byggeriet. Det er rart at se, at der stadig arbejdes hårdt på at opføre det nye boligområde. Der er flere grunde til salg, og det skal vi have markedsført," sagde Egedal-borgmester Karsten Søndergaard på onsdagens virtuelle byrådsmøde.

Her blev det efterfølgende besluttet, at der nu sættes gang i en yderligere markedsføring af den nye bydel.

Byrådet vedtog den 25. april 2018 samtidig med frigivelse af rådighedsbeløb for 2018, at overføre 1.500.000 kr. til markedsføring af Egedal By til investeringsoversigten for 2019. Med vedtagelsen af budget 2019 og 2020 blev 1.400.000 kr. heraf udskudt og afsat med 500.000 kr. i 2020, 500.000 kr. i 2021 og 400.000 kr. i 2022.

"Arbejdet med at sælge parceller i Egedal By fortsætter i 2020 og årene efter. I forbindelse med budget 2021 foreslås markedsføringsmidlerne omlagt, så de omfatter alle byudviklingsprojekter, og således at midlerne dækker bredere, herunder til eventuelle analyser og lignende aktiviteter, der understøtter markedsføringen," lyder det fra administrationen i Egedal Kommune.

Fire parceller i udbud Det fortsatte arbejde med markedsføring af Egedal By-projektet i 2020 er målrettet tre formål.

Først og fremmest bydes der på en generel markedsføring af Egedal By, som et attraktivt bosted med henblik på fortsat tiltrækning af investorer og kommende beboere. Det vurderes, at det generelle kendskab til Egedal som bosætningskommune kan styrkes, hvilket vil understøtte byudviklingen. Der planlægges en generel kampagne, der understøtter det brede udbud af boliger i Egedal Kommune. Kampagnen kan skaleres fra elektroniske annoncer, over de trykte medier til videospots.

I 2020 er der desuden planlagt udbud af fire parceller i Stationsområdet og en parcel i Egedal By Syd. Udbuddene vil med henblik på at tiltrække investorer, blive annonceret i såvel elektroniske som trykte medier.

Endelig meddeler kommunen en generel markedsføring af Egedal Kommune på relevante medier, messer og konferencer med henblik på at øge kendskabet til kommunen og interessen for at investere i udbudte grunde. Der planlægges bl.a. deltagelse i to danske messer. Såfremt det besluttes at deltage i MIPIM 2021, dækkes omkostningen hertil fra bevillingen.