Den politiske proces lige nu: Telefonmøder, aflyste møder, byråd med større afstand

Det er en ny politisk proces, der er trådt i kraft i Egedal, efter faren for smitte med Corona-virus også har berørt politikere og administration. I den forgangne uge var der linet op til udvalgsmøder, men flere af dem blev aflyst og udskudt, efter statsminister Mette Frederiksen (Soc.) havde bebudet en lukning af det offentlige i Danmark. Andre blev gennemført. "Kultur- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget nåede at blive gennemført, mens Planudvalget blev med en skriftlig gennemgang", siger borgmester Karsten Søndergaard (V), og tilføjer: "Social- og Sundhedsudvalget, Skoleudvalget måtte aflyses, men det var også mest orienteringssager, mens Familieudvalget blev gennemført som et telefonmøde." Han forklarer, at man har vurderet ud fra de sager der hastede, hvad der kunne behandles, mens andre sager er udskudt.

Økonomiudvalget i denne uge vil blive gennemført med sikkerheds-restriktioner, i form af et telefonmøde, og på byrådsmødet i næste uge vil der blive længere afstand mellem politikerne.

"Vi vil sætte flere borde op, så vi kommer til at sidde længere mellem hinanden. Desuden vil mødet blive livestreamet på Facebook", siger Karsten Søndergaard.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde, at man kan møde op og overvære byrådsmødet. Så det er man stadig velkommen til. Men et godt råd er jo .- som alt andet i denne tid - såvidt muligt at blive hjemme, hvor der altså også er mulighed for at følge den politiske proces.

Alt i alt er borgmesteren fortrøstningsfuld, trods de udfordringer den politiske behandling bliver mødt med:

"Forretningen skal jo køre videre. Det vil nok give en pukkel, men det kan klares med lidt længere møder næste gang. Nu må vi jo se, hvad der bliver meldt ud om situationen, før vi ved noget med sikkerhed", siger Karsten Søndergaard.