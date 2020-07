Den grønne skovheks besøger bibliotekerne

Den søde grønne skovheks er rigtig god til at fortælle eventyr og lave teater med børn. Først fortæller hun eventyret om nattergalen, et dramatisk eventyr af H. C. Andersen.

Efter eventyret inviterer skovheksen børn med op på scenen, her får de mulighed for at spille teaterstykket "Guldlok og de 3 bjørne". Alle de børn der har lyst kan være med i forestillingen. Til sidst vil der desuden være mulighed for at få taget billeder med skovheksen.