Hampelandskolen, der her ses fra oven, bliver den første af Egedal Kommunes skoler, der bliver renoveret. Foto: Egedal Kommune.

De prækvalificerede til nyt skoleprojekt i Egedal er fundet

Tre teams er udvalgt til at give tilbud på opgaven om et nyt spændende skoleprojekt, der skal laves som Strategisk Partnerskab i Egedal Kommune

Den 23. april udløb Egedal Kommunes ansøgningsfrist til prækvalifikation på opgaven om at realisere en portefølje af spændende skoleprojekter i kommunen.

Egedal Kommune har udvalgt tre tilbudsgivere blandt et meget kvalificeret felt af ansøgere. De tre teams skal frem mod august afgive tilbud på at blive kommunens Strategiske Byggepartner til blandt andet renovering og modernisering af kommunens skoler. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

"Egedal Kommune modtog i alt 11 prækvalifikationsansøgninger, og alle ansøgere bestod af dygtige teams af totalentreprenører, ingeniører og arkitekter. Der var gode referencer fra lignende projekter, både hvad angår læringsmiljøer, multifunktionalitet på skoler samt renovering og nybyggeri. Vi ser frem til at modtage tre gode tilbud fra de tre teams til august, og forventer, at der kan indgås kontrakt medio november 2020," siger Sune Impgaard Schou, By- og Erhvervsdirektør i Egedal Kommune.