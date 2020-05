Den nye daginstituion har fået det foreløbig navn "Ny Smørum". Foto: Egedal Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: De første børn er rykket ind: 'Ny Smørum' har slået dørene op Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De første børn er rykket ind: 'Ny Smørum' har slået dørene op

Ny daginstitution bliver officielt indviet og får et nyt, permanent navn senere på året

Lokalavisen Egedal - 26. maj 2020 kl. 09:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med tiden skal der være plads til 136 børn, men foreløbig har 41 vuggestuebørn og 15 børnehavebørn haft deres første dag i den nye, store daginstitution ved Kirkevangen i Smørum. Det skete mandag.

Byggeriet er nu næsten helt færdigt og de sidste tegn efter byggepladsen forsvinder i takt med den store indflytning. På grund af Corona-situationen er det blevet arbejdet på højtryk for at åbne daginstitutionen hurtigst muligt, så de mange kvadratmeter kan tages i brug, oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

"Efter en meget travl slutspurt, leveret i et tæt samarbejde mellem kommunens tekniske og pædagogiske kræfter, er vi er nu klar til at modtage de første børn i de spritnye og superlækre rum. Vi har glædet os til at samle alle vores børn og personale under et tag, så vi kan være sammen og arbejde sammen i vores nye helt fantastiske hus", siger Tina Emborg Sørensen, daglig leder af institutionen, der indtil videre kaldes "Ny Smørum".

Tina Emborg Sørensen og hendes personale indtager nu de nye rum sammen med børnene. Forældre og andre interesserede må vente med at komme ind og se, blandt andet et fem meter højt rum, hvor der står et træ i midten.

"Vi har i indretningen valgt at holde rummene forholdsvis nøgne, så børn og voksne selv kan udfolde sig i rummene, og der er mange gode rum at glæde sig til", siger hun.

"Ny Smørum" er et midlertidigt navn, og huset får et nyt navn, når flytningen er helt er vel overstået, hvor navnet afsløres efter en navneproces. Egedal Kommune håber, trods corona-situationen, at kunne holde officiel indvielse af den nye daginstitution senere på året.

Den nye daginstitution vil på sigt have fire vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Til august er på nuværende tidspunkt indskrevet 71 børn, oplyser Egedal Kommune.

Team Combi Byg er totalentreprenør på den nye daginstitution i Smørum.

Pressemeddelelse