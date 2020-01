Dansk astronaut til Naturfagsmaraton i Egedal

"Andreas Mogensen har vist, hvor langt man kan komme med en interesse og uddannelse inden for naturvidenskab. Det er helt fantastisk – og vildt, at Andreas er med til naturfagsmaratonet, som netop handler om at udforske og fejre alt det, vi kan med naturvidenskab og teknologi,” siger borgmester Karsten Søndergaard i en pressemeddelelse fra Egedal Kommune.

Kreative løsninger, opfinderglæde og samarbejde er nogle af kodeordene, når 500 elever fra Egedals 5. og 6. klasser ved maratonet skal prøve kræfter med at bygge skywalks, dæmpe maskinstøj og få enzymer til at spare energi.

Vil skabe en begejstring

Science-området har stort fokus i Egedal som løftestang for, at flere unge får øjnene op for erhvervsvirksomheder og ungdomsuddannelser.

"I Egedal skal så mange unge som muligt have en ungdomsuddannelse. Et forløb som Naturfagsmaraton kan være med til skabe en begejstring og interesse for science-fagene, fordi eleverne her får fingrene i ægte udfordringer og oplever, hvordan naturfag og teknologi kan være med til at løse dem,” siger borgmesteren.

Naturfagsmaraton er et af flere tiltag i Egedal, der skal få flere børn og unge til at interessere sig for de naturvidenskabelig fag og de uddannelses- og karrieremuligheder, der ligger her. Blandt de andre tiltag er Udeskoler og tæt samarbejde med lokale virksomheder og med Naturvidenskabernes Hus.