Dansk Folkehjælp: Flere familier i Egedal Kommune søger feriehjælp

Hverdagen har ændret sig for samtlige danskere, siden Danmark blev lukket ned for snart to måneder siden. For udsatte og fattige familier kan den nye hverdag være usædvanlig hård - og behovet for ferie er dermed ekstra stort. Der er derfor også stor glæde blandt Dansk Folkehjælps lokal afdelinger, der administrerer ferieopholdene, da de nyeste meldinger giver udsigt til at ferieopholdene bliver afholdt som planlagt.

"Den nuværende krise kræver meget af samtlige danskere, og jeg tror, at alle glæder sig til sommerferie lige nu. For mange udsatte og fattige familier er behovet for ferie og et afbræk fra hverdagen særligt stort i år. Mange af de familier, der søger feriehjælp hos Dansk Folkehjælp, er uden beskæftigelse, og ansøgerne til feriehjælp er typisk omgivet af mere komplekse hverdage, der udover fattigdom kan være præget af fysiske og psykiske handicap, misbrug og sygdom samt tragiske sociale omstændigheder. I alle tilfælde har familierne brug for kvalitetestid med deres børn. Men udsigten til sommerferie er for mange udsatte familier desværre bare otte uger mere i isolation. Med feriehjælp kan vi forhåbentlig ændre noget for mange af netop de familier," siger Klaus Nørlem, generalsekretær hos Dansk Folkehjælp.