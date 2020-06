Egedal Kommune har halveret dækningsafgiften, som er en særskat på virksomhedernes bygninger. Kommunen har også hævet grænsen for, hvornår en virksomhed, der vil arbejde for kommunen, skal i banken efter en bankgaranti, til først at gælde ved opgaver til en million kroner. Foto: Tyler Olson/Simplefoto

Dansk Byggeri letter på hatten: "Tillykke til Egedal"

"Tillykke til Egedal, ja til alle kommunerne i Nordsjælland, der virkelig har lagt sig i selen og gjort en indsats for at gøre det nemt at drive virksomhed. Det er meget flot, at ti ud af elleve kommuner rykker frem på ranglisten. Sådan en fremgang kommer man ikke sovende til. Det er selvfølgelig ærgerligt, at Hørsholm igen er en af landets mindst erhvervsvenlige kommuner, men jeg noterer mig, at de placerer sig bedre end sidste år, så det går i den rigtige retning, og det er positivt," siger Jørgen Simonsen.