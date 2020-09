Se billedserie Mange borgere stillede torsdag aften et hav af gode spørgsmål til Egedals byrådsmedlemmer. Fotos: KT

Send til din ven. X Artiklen: Dansen om budgettet i Egedal: Borgerne skød med skarpt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansen om budgettet i Egedal: Borgerne skød med skarpt

Ældreboliger, Stenløse Å og rengøring-besparelse. Spørgelysten var stor, da Egedals borgere var samlet til budget-borgermøde

Lokalavisen Egedal - 04. september 2020 kl. 15:37 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kassebeholdningen er positiv, driftsbalancen viser et pænt overskud, og den helt store sparekniv bliver i skuffen.

Egedals "Budget 2021-24" tegner generelt lyst og positivt, men det betyder ikke, at kommunens borgere sætter sig ukritisk tilbage i sofaen.

Torsdag aften var mange dukket op til "budget-borgermøde" på Egedal Rådhus, og her blev de lokale byrådspolitikere tæppebombet med spørgsmål og holdninger til alt lige fra Værebro Å og Ølstykke Stationsby til ældreboliger og motorcykel-larm ved Hove.

"Vi kom da hele vejen rundt," sagde en smilende borger, da han sidst på aftenen satte kursen mod udgangen.

Ingen kunne modsige ham, for efter en kort indledning af borgmester Karsten Søndergaard og kommunaldirektør Christine Brochdorf, hvor budget-tallene blev præsenteret, så kom der for alvor gang i debatten, da borgerne selv kunne vælge en "rundkredssnak" i forhold til kommunens seks forskellige fagudvalg.

Lokalavisen Egedal tog plads i byrådssalen, hvor først Planudvalget ved Ib Sørensen (A) og siden Teknik- og Miljøudvalget ved Bo Vesth (V) holdt hof og svarede på store og små spørgsmål.

Helt urimeligt forslag En borger tog bladet fra munden og spurgte Ib Sørensen, hvordan man vil sikre et handelsliv i Ølstykke Stationsby efter Rema 1000's flytteønske.

"Der er en udviklingsplan i gang for stationsbyen, og vi har ikke planer om at sprede vores detailhandel. Vi vil i stedet bevare det centralt," lød det fra Ib Sørensen, inden det næste spørgsmål handlede om en mulig budget-besparelse på rengøringsområdet.

"Jeg kan se, at der ligger et spareforslag, der handler om at reducere rengøringen fra at ske dagligt til ugentligt på tværs af alle kommunens bygninger, mens de 194 boligenheder på plejecentrene får reduceret rengøringstiden fra 30 minutter til 21 minutter ugentligt. Det er helt urimeligt, og det vil vi kæmpe imod," sagde Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd.

En holdning, som Ib Sørensen godt kunne følge.

"Jeg er enig. Det virker noget voldsomt, og det skal vi selvfølgelig have vendt en gang mere i de igangværende forhandlinger," sagde Ib Sørensen.

Og så var skydeteltet ellers åbent, som det skal være på et velbesøgt borgermøde.

Nogle spurgte ind til trafikken i Smørumnedre, andre efterlyste en klar prioritering af nye ældreboliger, og så var der dem, som gerne så en klar plan for det centrale Stenløse.

"I skal mere i dialog med borgerne og høre, hvad de godt kunne tænke sig i og rundt omkring Egedal Centret. Hvad med et rekreativt område," foreslog en borger.

Derefter kunne Bo Vesth fra Teknik- og Miljøudvalget sætte sig i den "varme" stol, hvor spørgsmålene også var mange.

"Indførelsen af lukkedage på genbrugsstationerne er et problem for vores lokale virksomheder - især i Ølstykke. Kunne man give erhvervslivet mulighed for at benytte pladsen på lukkedagen i Ølstykke," spurgte Mikkel Davidsen, ny formand for Egedal Erhverv.

Degnebakken er farlig "Jeg vil gerne undersøge det nærmere," sagde Bo Vesth, inden spørgsmål om Værebro Å, cykelstier og affaldssortering blev bragt på banen.

Selv ønsket om en mountainbike-rute i skovområderne og motorcykel-larm ved Hove blev der spurgt ind til.

"Der er en voldsom larm, så hvad med noget hastighedsbegrænsning fra Hove til Smørum," sagde en borger.

Også trafik-forholdene på Degnebakken i Stenløse fik et par ord med på vejen.

"Vi har et idrætsanlæg i Stenløse, der i den grad trænger til en kærlig hånd, men Degnebakken kræver virkelig en prioritering. Mange trafikanter er samlet her, og det er ikke et spørgsmål om hvis, men nærmere hvornår der sker en ulykke derude," lød det fra salen, og Bo Vesth var enig.

"Det er helt sikkert et område vi skal kigge på," sagde han.

Kort efter ringede den usynlige klokke, og så var spørgetiden overstået for denne gang, men det sidste budget-ord er med garanti ikke sagt.