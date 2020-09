DN-Egedal tager på svampetur

"Månedsskifte fra september til oktober er velegnet til, at gå en tur i skoven, og ofte er der et mylder af svampe i skovbunden. Flere og flere mennesker er blevet nysgerrige efter at vide noget mere og evt. få navne på svampene. Dette arrangement er derfor velegnet for nybegyndere, der ønsker at få noget mere indsigt i det, at samle og bestemme svampe," lyder det fra DN Egedal.