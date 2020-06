Dansk Folkeparti ser meget gerne, at byrådsmedlemmerne i Egedal Kommune midlertidigt i et år donerer ti procent af deres vederlag til Egedal Kommunes ældre borgere og andre på hjem og lignende. Arkivfoto

DF's corona-forslag: Byrødder skal donere ti procent af deres vederlag til ældre

Med henvisning til corona-situationen, så foreslår DF, at samtlige byrådsmedlemmer i Egedal Kommune midlertidigt i et år donerer ti procent af deres vederlag til kommunens ældre borgere - og andre på hjem og lignende.

"Dette kunne forsøde og opmuntre beboerne på plejehjem og hjemme på forskellig vis, da de i denne tid ikke kan få besøg i samme grad som normalt. Vi tænker, at de ansatte på plejehjemmene og i hjemmeplejen kan byde ind med forslag til at forsøde og opmuntre borgerne. Da behovet er der lige nu og fremover, så må Egedal Kommune stå i forskud til byrådsmedlemmerne," lyder forslaget fra Dansk Folkeparti.

Partiet er godt klar over, at styrelsesloven ikke muliggør at byrådsmedlemmerne trækkes i vederlag blot ved et flertal for dette forslag.