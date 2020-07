"Det bliver en utrolig spændende opgave, at være med til at løse," siger Christian Sødergren om sin plads i det nye tillidsmandsforum, som Dansk Folkeparti har oprettet. Modelfoto

DF'er fra Egedal valgt til nyt tillidsmands-forum

Dansk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds afviklede for nylig et møde med det formål at finde en repræsentant til det nye tillidsmandsforum, som Dansk Folkeparti har oprettet.

Valgt blev Christian Sødergren fra Egedal Lokalforening.

"Det bliver en utrolig spændende opgave, at være med til at løse. Det er ingen hemmelighed, at DF lider en smertefuld tilbagegang i øjeblikket, men kan vi formænd fra hver af storkredsene være med til, at vende udviklingen med input fra lokalforeningerne rundt om i landet, vil det være et fantastisk skridt i den rigtige retning for Danmark, Danskerne og Dansk Folkeparti. Jeg er utrolig glad for den tillid, der blev vist mig på mødet og jeg vil gøre mit yderste for, at leve op til dette," udtaler Christian Sødergren i en pressemeddelelse.