Det er i morgen aften på Egedal Rådhus, at byrådet skal tage stilling til DF's vederlag-forslag. Arkivfoto

DF om vederlag-donation: "Vores ældre trænger til opmuntring"

DF's Peter Hemmingsen sætter ord på partiets forslag, der går ud på, at Egedals byrådsmedlemmer i et år donerer ti procent af deres faste vederlag til kommunens ældre borgere

Lokalavisen Egedal - 23. juni 2020 kl. 15:32 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som Lokalavisen Egedal kunne beskrive i går, så er Dansk Folkeparti i Egedal på banen med et konkret forslag til onsdagens byrådsmøde.

Står det til partiet, så skal samtlige byrådsmedlemmer i Egedal Kommune midlertidigt i et år donere ti procent af deres faste vederlag til kommunens ældre borgere - og andre på hjem og lignende.

Peter Hemmingsen, byrådsmedlem for DF, håber på opbakning til forslaget.

"Jeg tror og håber, at de øvrige byrådsmedlemmer vil være med på det her. Alle kan se, hvor svært vores ældre borgere har haft det under corona-perioden. De har haft begrænset besøg, og de har generelt været låst i deres hverdag. De trænger til en håndsrækning og lidt opmuntring - det kan være musik på plejecentrene eller en buket blomster eller en æske chokolade. Hjælpen kan ikke kan komme gennem budgettet, så dette forslag er et alternativ. Det handler om at være lidt god ved andre," siger Peter Hemmingsen.

Skal være frivilligt Både han og partiet er godt klar over, at styrelsesloven ikke muliggør, at byrådsmedlemmerne trækkes i vederlag ved et flertal onsdag aften.

"Nej, det skal være frivilligt, om det enkelte byrådsmedlem har lyst til at bidrage," siger Peter Hemmingsen.

Medlemmer af byrådet i Egedal får i dag 8.031,50 kr. pr. måned, og derudover kommer udvalgsvederlag, et eventuelt børnetillægs-vederlag, et borgmester- og viceborgmester-vederlag samt vederlag til udvalgsformænd og næstformænd.

Derfor kan det samlede vederlag for et enkelt byrådsmedlem være ret så forskelligt. Peter Hemmingsen understreger da også, at donationen på ti procent er i forhold til det faste vederlag på 8.031,50 kroner.

"Ja, vi snakker det faste vederlag som gælder for alle byrådsmedlemmer - ikke de vederlag, som man få gennen udvalgsposter og så videre," siger Peter Hemmingsen.