Bettina Zarp og Helle Anna Elisabeth Nielsen er fortid hos DF og Radikale Venstre. Nu sætter partierne ord på beslutningen. Foto: KT

DF og Radikale om Egedal-afhoppere: "Det er meget overraskende"

"Den havde vi ikke set komme," siger lokalformændene fra DF og Radikale Venstre om dagens politiske skifte i Egedal

Lokalavisen Egedal - 12. august 2020 kl. 13:06 Af Kenneth Tanzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Christian Sødergren, formand for Dansk Folkeparti i Egedal og Bent Hollund, formand for Radikale Venstre i Egedal, blev onsdag morgen taget på sengen.

Her kunne deres byrådsmedlemmer Bettina Zarp (DF) og Helle Anna Elisabeth Nielsen (B) nemlig meddele deres afgang og oplyse, at de i stedet træder ind i det nystiftede parti "Lokallisten Ny Egedal"

"Jeg blev meget overrasket. Det må jeg sige. Jeg havde ikke set den komme," siger DF's lokalformand Christian Sødergren.

Også i den radikale Egedal-lejr er overraskelsen til at få øje på.

"Jo, det er naturligvis overraskende. Det har måske trukket op til, at Helle (Helle Anna Elisabeth Nielsen, red) gerne ville gøre noget andet, men jeg havde nok ikke troet, at det ville ske på nuværende tidspunkt," siger den radikale Egedal-formand Bent Hollund.

Begge formænd understreger dog, at de ikke føler sig stødt over beslutningen hos de to afhoppere.

Ingen ondt blod "Vi tager det til efterretning, og selvom det er ærgerligt for os, så respekterer jeg Bettinas valg. Hun har et ønske om at prøve noget nyt, og sådan er det. Der er ikke noget ondt blod mellem os. Når det er sagt, så er det selvfølgelig ærgerligt, at Bettina tager sit DF-mandat med sig. Havde hun skaffet det mandat ved personlige stemmer, så havde det været noget andet, men det må vi leve med," siger Christian Sødergren.

Bent Hollund er helt på linje.

"Lidt skuffet er man vel altid, når sådan noget her sker, men der er ikke nogen grund til at pege fingre. Det er spillets regler i politik. Helle har vurderet, at hun kan se sig selv i et andet parti, hvor hun måske kan sætte et mere lokalt fokus, og det kan jeg ikke stille mig i vejen for," siger Bent Hollund, der erkender, at Radikale Venstre er svækket i Egedal-byråd.

"Ja, vi startede jo med tre mandater, og nu har vi kun ét tilbage (Rikke Mortensen, red). Det er selvfølgelig ærgerligt, men for os handler det om at kigge fremad og få samlet resterne, så vi står stærkest til næste års kommunalvalg. Rikke Mortensen bliver med stor sandsynlighed vores spidskandidat, og så skal vi se på, hvordan vi sammensætter det øvrige hold," siger Bent Hollund.

Samme toner lyder fra Dansk Folkeparti.

Skal finde en kurs "Vi har mistet en dygtig kandidat, så vi skal lige sætte os sammen og finde en kurs i forhold til valget næste år. Det har vores fokus nu, og vi har nok vores spidskandidat på plads inden udgangen af oktober," siger Christian Sødergren, der ikke vil forholde sig til den nuværende landspolitiske DF-kurs, hvor nogle politikere har fundet andre græsgange.

"Det er altid sjovere at køre med toget ned af bakken end op af bakken, så for os handler det om at se fremad," siger han.